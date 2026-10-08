MONTAGNA VDA: VIGNETI DI PONT-SAINT MARTIN

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate la APP.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Questa settimana si va a Pont-Saint-Martin e Donnas, lungo un percorso alla scoperta dei vigneti.
VIGNETI
Itinerario molto semplice, con molti tratti di strada asfaltata.
Il tratto alto attraversa tutto il versante della montagna, completamente coltivato a vigneto. Un paesaggio che permette di ammirare, oltre al panorama sul fondovalle, l’enorme lavoro compiuto dai nostri avi per recuperare il ripido versante della montagna.
Nei secoli sono stati costruiti grandi muri a sostegno dei terreni, rendendo possibile la coltivazione della vite anche su pendii particolarmente impervi.
È una passeggiata piacevole, soprattutto nei periodi più freddi, quando si può godere del tepore del sole.
L’itinerario è particolarmente suggestivo nel mese di ottobre, quando i vigneti diventano una vera e propria tavolozza di colori.
Per maggiori informazioni, per consultare la scheda completa, la cartina, la galleria di immagini e scaricare il tracciato GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/vigneti/
#monterosaoutdoor