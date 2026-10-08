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Montagna VdA | 08 ottobre 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: VIGNETI DI PONT-SAINT MARTIN

Tra i vigneti di Pont-Saint-Martin e Donnas, alla scoperta di un paesaggio modellato nei secoli dal lavoro dell’uomo. Un itinerario semplice e panoramico, particolarmente suggestivo in autunno, quando i vigneti si accendono di mille colori

MONTAGNA VDA: VIGNETI DI PONT-SAINT MARTIN

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a Pont-Saint-Martin e Donnas, lungo un percorso alla scoperta dei vigneti.

VIGNETI

Itinerario molto semplice, con molti tratti di strada asfaltata.

Il tratto alto attraversa tutto il versante della montagna, completamente coltivato a vigneto. Un paesaggio che permette di ammirare, oltre al panorama sul fondovalle, l’enorme lavoro compiuto dai nostri avi per recuperare il ripido versante della montagna.

Nei secoli sono stati costruiti grandi muri a sostegno dei terreni, rendendo possibile la coltivazione della vite anche su pendii particolarmente impervi.

È una passeggiata piacevole, soprattutto nei periodi più freddi, quando si può godere del tepore del sole.

L’itinerario è particolarmente suggestivo nel mese di ottobre, quando i vigneti diventano una vera e propria tavolozza di colori.

Per maggiori informazioni, per consultare la scheda completa, la cartina, la galleria di immagini e scaricare il tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/vigneti/

#monterosaoutdoor

Sergio Enrico/ascova

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