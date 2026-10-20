MONTAGNA VDA: Alla scoperta delle Goilles di Hône

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a HÔNE.

LES GOILLES

Itinerario molto breve, ma che visita le belle “goilles” (pozze d'acqua) del torrente Ayasse.

Sono visibili tre grandi pozze, ognuna con il proprio nome, nel senso di marcia proposto: Goille de Valieta, Goille de la Teua (“teua” equivale a “marmitta”, “roccia scavata”) e Goille dou Breh (il “breh” è la denominazione, nel patois di Hône, di culla).

Le erosioni create dall’acqua nei secoli evidenziano la potenza del torrente Ayasse.

In alcuni tratti esistono delle passerelle che, specialmente se si hanno dei bambini, richiedono un minimo di attenzione.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/les-goilles/

#monterosaoutdoor