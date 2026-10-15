MONTAGNA VDA: Pontboset, alla scoperta del Col Pousseuil lungo l’Alta Via n. 2

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Questa settimana vi proponiamo un percorso adatto al periodo: si va a Pontboset, alla scoperta del Col Pousseuil.

COL POUSSEUIL

L’itinerario percorre un tratto dell’Alta Via n. 2, il percorso escursionistico che collega Courmayeur a Donnas.

Il cammino raggiunge il santuario di Retempio, immerso in una bella radura, che può diventare anche il punto di arrivo per chi preferisce un’escursione più breve, senza proseguire fino al colle.

Dal santuario, il sentiero diventa meno evidente e risale un lungo vallone ombroso, fino a raggiungere il Col Pousseuil. Da qui si apre la vista sulle vette che separano questo settore della Valle d’Aosta dal Piemonte.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda completa dell’itinerario, con cartina, galleria fotografica e traccia GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/retempio-e-col-pousseuil/

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