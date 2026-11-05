MONTAGNA VDA: QUESTA SETTIMANA SI VA A FONTAINEMORE!

Il progetto Monterosa Outdoor è online: visitate il sito e scaricate l'APP!

Questa settimana vi proponiamo un itinerario adatto al periodo: andiamo a Fontainemore, alla scoperta del Sentiero della Cascata.

Una breve escursione, percorribile in poco più di un'ora, che conduce a uno spettacolo naturale davvero suggestivo.

L'obiettivo principale della passeggiata è raggiungere la bellissima cascata, con la sua profonda pozza sottostante, dove è possibile ammirare la roccia completamente scavata dall'acqua.

Nell'ultimo tratto sono presenti una corda fissa e alcuni scalini in ferro che permettono di superare una superficie rocciosa liscia. In questo punto è necessario prestare particolare attenzione: i bambini devono essere accompagnati e tenuti per mano.

Attenzione: non bisogna assolutamente oltrepassare il punto in cui termina la corda fissa.

La salita e la discesa si sviluppano lungo una bella mulattiera. L'intero percorso è contrassegnato da un apposito segnavia.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda completa dell'itinerario, con cartina, galleria fotografica e traccia GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/sentiero-della-cascata/

#monterosaoutdoor