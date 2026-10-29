MONTAGNA VDA: Alla scoperta delle Goilles di Hône

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🥾 TÊTE DE LA COU
Un itinerario panoramico, ideale nelle mezze stagioni e, in alcuni anni, anche in inverno. Grazie all'esposizione al sole, la neve è infatti poco frequente.
Il percorso presenta un tratto iniziale decisamente ripido, per poi proseguire lungo la bella mulattiera militare che ricalca il cammino delle truppe di Napoleone, impegnate ad aggirare il Forte di Bard.
Raggiunto il colle, dove si trovano i ruderi di un fortino, si prosegue lungo un ampio e pianeggiante dosso fino alla vetta, dalla quale si può ammirare il Forte di Bard dall'alto, con uno spettacolare colpo d'occhio a picco sulla fortezza.
📍 Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa dell'itinerario, con cartina, galleria fotografica e traccia GPS:
🔗 https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/tete-de-la-cou/
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