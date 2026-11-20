CISL Scuola Valle d'Aosta esprime la propria ferma contrarietà al ripristino delle iscrizioni risalenti al Ventennio fascista sulla facciata dell'ex scuola elementare della frazione Tilly, a Challand-Saint-Anselme, nell'ambito dei lavori di restauro finanziati con fondi PNRR.

L'organizzazione sindacale si unisce così alle associazioni, agli storici e alle diverse realtà del territorio che in questi giorni hanno manifestato amarezza e preoccupazione per una scelta che, al di là degli aspetti architettonici, assume un evidente significato storico, culturale e simbolico.

Pur accogliendo positivamente il recupero di un edificio scolastico abbandonato da decenni e la sua restituzione alla comunità come servizio educativo per la prima infanzia, CISL Scuola Valle d'Aosta ritiene inopportuno e contraddittorio il risultato simbolico dell'intervento.

Da parte istituzionale è stato sostenuto che il recupero delle diciture originarie risponda esclusivamente a criteri tecnici di tutela storico-architettonica previsti dal Codice dei beni culturali, senza alcuna intenzione celebrativa. Tuttavia, proprio sul piano storico e culturale, la scelta di riportare in primo piano l'acronimo «O.N.B.» (Opera Nazionale Balilla), sacrificando la successiva dicitura «École élémentaire», solleva interrogativi che non possono essere ignorati.

Non si tratta semplicemente di conservare una testimonianza del passato, ma di comprendere quale pagina della nostra storia si intenda mettere in evidenza. Ripristinare un simbolo del regime senza dare adeguato spazio agli ottant'anni successivi significa rischiare di mettere in secondo piano la Liberazione, la nascita della Repubblica, il riconoscimento dell'Autonomia valdostana e la riconquista delle libertà linguistiche.

Non possiamo dimenticare ciò che il Ventennio fascista ha rappresentato per la scuola e per l'identità della nostra Regione. Il regime attuò una sistematica politica di repressione nei confronti della lingua francese: soppresse le scuole di villaggio, vietò l'insegnamento in francese, impose l'italianizzazione della toponomastica e perseguitò gli insegnanti che difendevano la cultura locale, costringendo l'istruzione francofona alla clandestinità.

L'Opera Nazionale Balilla fu proprio uno degli strumenti attraverso i quali il regime indottrinò, militarizzò e omologò l'infanzia, negando il pensiero critico e tentando di sradicare le radici culturali delle nuove generazioni valdostane.

Oggi la scuola valdostana fonda invece la propria identità sui principi sanciti dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta, che riconosce la parificazione della lingua francese a quella italiana e affida alle istituzioni scolastiche il compito fondamentale di valorizzare la cultura, le tradizioni e il bilinguismo della comunità regionale.

Esporre la sigla O.N.B. sulla facciata di una struttura destinata ad accogliere i bambini più piccoli rappresenta quindi una contraddizione evidente non soltanto rispetto ai valori costituzionali e democratici, ma anche rispetto allo spirito stesso dell'Autonomia speciale e alle finalità dei finanziamenti europei del PNRR, concepiti per investire nel futuro delle nuove generazioni.

Come organizzazione sindacale quotidianamente impegnata nella difesa e nella promozione di una scuola pubblica aperta, pluralista e radicata nei valori della Resistenza, della Costituzione e dell'Autonomia speciale, CISL Scuola Valle d'Aosta rivolge un appello ai decisori istituzionali affinché rivedano questa scelta.

La richiesta è quella di provvedere a coprire i riferimenti al regime fascista e a ripristinare la storica scritta «École élémentaire», restituendo così all'edificio un'identità coerente con la sua missione educativa e con la storia democratica della Valle d'Aosta.