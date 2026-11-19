Ci sono silenzi che pesano più delle parole. Silenzi che nascondono paura, violenze, ricatti e sofferenze consumate spesso tra le mura domestiche, lontano dagli occhi degli altri. Ed è proprio contro questo silenzio che la CISL Valle d’Aosta sceglie di mobilitarsi, portando sul territorio un messaggio chiaro: la violenza contro le donne non si combatte soltanto con le parole di una giornata simbolica, ma con un impegno quotidiano, una rete di protezione e la capacità di riconoscere e contrastare ogni forma di sopraffazione.

«OLTRE IL SILENZIO: voci e impegno contro la violenza sulle donne» è il titolo dell’iniziativa promossa dal Coordinamento Donne della CISL Valle d’Aosta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è fissato per martedì 24 novembre 2026, dalle 18 alle 19.30, nel Salone della CISL VdA, in località Croix-Noire 76, a Saint-Christophe. Un incontro aperto a tutta la popolazione, pensato per favorire il confronto, dare spazio alle testimonianze e rafforzare la consapevolezza di fronte a un fenomeno che continua a segnare profondamente la società.

Dietro questa iniziativa c’è la volontà del Coordinamento Donne di andare oltre la semplice sensibilizzazione, traducendo l’impegno sindacale e sociale in un’azione concreta. Perché la violenza di genere non riguarda soltanto chi la subisce direttamente: coinvolge le famiglie, i luoghi di lavoro, le comunità e le istituzioni. E richiede una risposta condivisa, capace di superare indifferenza e rassegnazione.

A ricordare quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sono anche i dati diffusi dal Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno. Nel corso del 2025, in Italia si sono registrate 97 vittime di sesso femminile nell’ambito degli omicidi volontari, rispetto alle 118 del 2024. La maggioranza degli episodi si è consumata in ambito familiare o affettivo, confermando quanto il pericolo possa nascondersi proprio nei rapporti più vicini e in contesti che dovrebbero essere luoghi di protezione.

Anche i dati relativi ai primi nove mesi del 2026 indicano una diminuzione: 52 donne uccise, contro le 77 registrate nello stesso periodo del 2025. Una flessione che non deve però generare illusioni né abbassare la guardia. La diminuzione dei numeri non cancella la gravità di ogni singola vita spezzata e non esaurisce la portata di un fenomeno che comprende anche violenze fisiche, psicologiche, economiche e forme di controllo e intimidazione.

Il quadro statistico tiene inoltre conto della nuova fattispecie autonoma di reato introdotta dall'articolo 577-bis del Codice penale, relativa al femminicidio. Un ulteriore elemento che rende fondamentale continuare a leggere i dati con attenzione, senza perdere di vista la dimensione umana e sociale di ogni vicenda.

A dare voce al confronto saranno due figure direttamente impegnate sul fronte della tutela dei diritti e del contrasto alla violenza. Interverrà l’avvocata Anna Ventriglia, presidente del Centro Donne Contro la Violenza della Valle d’Aosta, realtà che opera a sostegno delle donne vittime di violenza. Sarà presente anche la dottoressa Katia Laurent, consigliera regionale di Parità per la Valle d’Aosta, impegnata nella promozione delle pari opportunità e nella tutela contro le discriminazioni.

Due prospettive complementari per affrontare un tema che non può essere circoscritto alla sola dimensione giudiziaria. Prevenire la violenza significa anche riconoscere tempestivamente i segnali di pericolo, garantire ascolto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto, sostenere l'autonomia delle donne e costruire una cultura del rispetto che parta dall'educazione e attraversi ogni ambito della vita sociale e professionale.

È questo il senso più profondo del titolo scelto per l'incontro: andare «OLTRE IL SILENZIO» significa dare spazio a chi troppo spesso non viene ascoltato, rompere l'isolamento delle vittime e ricordare che nessuna donna deve sentirsi sola davanti alla violenza. Significa anche chiamare ciascuno alle proprie responsabilità, perché il contrasto a questo fenomeno non può essere delegato esclusivamente alle forze dell'ordine, ai centri antiviolenza o alle istituzioni.

La CISL Valle d’Aosta, attraverso il proprio Coordinamento Donne, rinnova così il proprio impegno per la parità di genere e per una società nella quale il rispetto non sia uno slogan, ma una pratica quotidiana. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa contribuire a mantenere viva l'attenzione, condividere esperienze e rafforzare una rete collettiva contro ogni forma di violenza.

Perché dietro ogni numero c'è una donna, una storia, una vita. E perché il silenzio, quando si parla di violenza, non può mai essere considerato una risposta.

L'appuntamento è per martedì 24 novembre, dalle 18 alle 19.30, al Salone CISL di località Croix-Noire 76, a Saint-Christophe. L'ingresso è aperto a tutta la popolazione.