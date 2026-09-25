Fiom Cgil Valle d’Aosta, Paolo D’Auria alla guida della categoria

La Fiom Cgil Valle d’Aosta cambia guida e apre una nuova fase della propria attività sindacale. Dopo otto anni alla segreteria generale, Fabrizio Graziola lascia l’incarico e passa il testimone a Paolo D’Auria, nuovo segretario generale della categoria dei metalmeccanici della Cgil regionale. Un avvicendamento che arriva in un momento particolarmente significativo per l’industria valdostana, alle prese con trasformazioni produttive, nuove esigenze di competitività e vertenze che investono direttamente il futuro e le condizioni di lavoro.

Gli anni della segreteria Graziola sono stati segnati da una trasformazione profonda del tessuto industriale regionale. Crisi aziendali, riorganizzazioni, cambiamenti nei processi produttivi e confronto sulle prospettive occupazionali hanno imposto al sindacato di misurarsi con un quadro diverso rispetto a quello del passato. In questo scenario la Fiom ha seguito numerose vertenze, cercando di tenere insieme la tutela dell’occupazione, la difesa dei salari e dei diritti e la necessità di accompagnare l’evoluzione delle imprese.

A raccogliere il testimone è ora Paolo D’Auria, che indica proprio nella difesa del lavoro e nella capacità di guardare al futuro i due pilastri della nuova stagione. «Assumo questo incarico con la consapevolezza della responsabilità che comporta», afferma il nuovo segretario generale, sottolineando come la Fiom debba continuare a rappresentare «un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici», con particolare attenzione a salari, diritti e qualità del lavoro. Per D’Auria, però, la tutela dei lavoratori deve accompagnarsi a una politica industriale capace di garantire prospettive alle aziende e alle persone che vi lavorano.

Il primo banco di prova riguarda uno dei nodi centrali dell'industria regionale: la Cogne Acciai Speciali. La principale realtà siderurgica valdostana è al centro di una discussione che coinvolge il contratto integrativo aziendale e, più complessivamente, le prospettive dello stabilimento. Sul tavolo ci sono questioni che incidono direttamente sulla vita dei lavoratori, dal salario all’organizzazione del lavoro, dagli orari alla flessibilità, ma anche temi più ampi legati agli investimenti, alla competitività e alla collocazione dello stabilimento nel futuro sistema industriale della regione.

È proprio su questo intreccio tra condizioni di lavoro e strategia industriale che D’Auria annuncia una linea chiara. «La Cogne Acciai Speciali rappresenta una priorità», afferma, sostenendo che contratto integrativo e futuro industriale non possano essere considerati come questioni separate. La posizione della Fiom è che la difesa del contratto debba procedere insieme alla richiesta di investimenti, prospettive produttive e garanzie occupazionali. Una partita che assume un peso particolare in una regione nella quale la presenza della grande industria continua ad avere effetti rilevanti anche sull’indotto e sull’economia complessiva.

La sfida, dunque, non riguarda soltanto la singola vertenza. Per la Fiom Cgil Valle d’Aosta si tratta di capire quale spazio potrà avere nei prossimi anni il lavoro industriale in una fase caratterizzata da innovazione tecnologica, transizione energetica e cambiamenti dei mercati. Il tema della competitività si intreccia inevitabilmente con quello della formazione, della qualificazione professionale e della capacità delle aziende di investire sulle competenze. Allo stesso tempo, il sindacato insiste sulla necessità che i processi di trasformazione non si traducano in una riduzione delle tutele o in un trasferimento dei costi sui lavoratori.

In questo quadro, tra le priorità della nuova segreteria ci sarà anche il rafforzamento delle relazioni industriali. Il confronto tra imprese e rappresentanze dei lavoratori sarà decisivo per governare una fase nella quale le scelte sugli investimenti e sull’organizzazione produttiva avranno conseguenze dirette sull’occupazione. Per la Fiom, innovazione e produttività dovranno quindi essere accompagnate da lavoro stabile, formazione e adeguate condizioni salariali e contrattuali.

La Cgil Valle d’Aosta ha rivolto a Fabrizio Graziola un ringraziamento per il lavoro svolto durante i suoi otto anni alla guida della categoria, caratterizzati da numerose vertenze e da una fase di importanti cambiamenti per la metalmeccanica regionale. Con l’arrivo di Paolo D’Auria, la Fiom apre ora un nuovo capitolo, con la consapevolezza che la difesa del lavoro non possa essere separata dalla capacità di costruire una prospettiva industriale per la Valle d’Aosta.

Il passaggio di consegne, quindi, non rappresenta soltanto un cambio al vertice. È l’avvio di una nuova stagione sindacale nella quale il tema delle condizioni di lavoro si intreccia sempre più strettamente con quello del futuro dell’industria regionale. E la partita della Cogne Acciai Speciali, insieme alle altre realtà metalmeccaniche valdostane, sarà uno dei primi terreni sui quali la nuova segreteria dovrà misurare la propria capacità di rappresentanza e di confronto.