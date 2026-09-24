Pressione fiscale al 42,9% nel 2025, è il livello più alto degli ultimi dieci anni

La pressione fiscale torna a occupare il centro del dibattito economico italiano. Nel 2025 il rapporto tra entrate fiscali e contributive e prodotto interno lordo ha raggiunto il 42,9%, il valore più elevato dell'ultimo decennio e 0,7 punti in più rispetto al 2024. Il dato, diffuso dall'Istat nell'aggiornamento dei conti pubblici, arriva insieme a un altro numero destinato ad avere conseguenze sulla politica economica del governo: il deficit si è attestato al 3,1% del Pil, quindi ancora al di sopra della soglia europea del 3%.

Il risultato rende più difficile per l'Italia uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo e restringe, almeno sul piano dei saldi di finanza pubblica, i margini di manovra per i prossimi interventi. Ma soprattutto riapre una domanda che spesso genera confusione nel dibattito politico: se la pressione fiscale aumenta, significa necessariamente che sono aumentate le tasse?

La risposta è no. La pressione fiscale è infatti un indicatore macroeconomico che mette in rapporto il complesso delle entrate tributarie e contributive con il Pil. Non coincide quindi automaticamente con il livello delle singole aliquote né consente, da sola, di stabilire se ogni contribuente abbia pagato più imposte rispetto all'anno precedente.

Nel 2025 le entrate fiscali e contributive sono aumentate del 4,1%, mentre il Pil a prezzi correnti è cresciuto del 2,5%. È proprio questa diversa velocità di crescita a spiegare l'incremento dell'indicatore. In altre parole, lo Stato ha incassato più risorse rispetto all'anno precedente e queste sono cresciute più rapidamente della ricchezza nominale prodotta dall'economia.

A pesare maggiormente sono stati i contributi sociali. Secondo i dati dell'Istat, sono passati da circa 278 miliardi di euro nel 2024 a circa 305 miliardi nel 2025. Più contenuta è stata invece la crescita delle imposte dirette, salite da circa 344 miliardi a 346 miliardi, mentre le imposte indirette sono aumentate da circa 309 miliardi a 317 miliardi.

La dinamica contributiva è particolarmente importante perché aiuta a spiegare una parte significativa dell'aumento complessivo. Se cresce l'occupazione, infatti, aumentano anche i contributi versati all'Inps e agli altri enti previdenziali. Lo stesso accade quando aumenta la massa complessiva dei redditi da lavoro soggetti a contribuzione. L'aumento delle entrate può quindi verificarsi anche senza un incremento delle aliquote.

È il punto sul quale ha insistito Giorgia Meloni, respingendo l'interpretazione secondo cui il dato dell'Istat dimostrerebbe automaticamente un aumento della tassazione. Ospite di Porta a Porta, la presidente del Consiglio ha sostenuto che «la pressione fiscale, a dispetto di quello che il nome ci può lasciare intendere, non misura quanto sono alte le tasse», sottolineando che l'indicatore misura invece il rapporto tra le entrate dello Stato e il Pil. Meloni ha collegato l'aumento delle entrate anche alla crescita dell'occupazione e al recupero dell'evasione fiscale, sostenendo che il maggior numero di contribuenti e il recupero di imposte non versate possono far aumentare il gettito anche in presenza di una riduzione di alcune aliquote.

Il meccanismo è abbastanza semplice. Se più persone lavorano regolarmente, pagano imposte e versano contributi, il gettito complessivo cresce. Analogamente, se l'amministrazione finanziaria recupera risorse precedentemente sottratte al fisco, le entrate aumentano. In entrambi i casi la pressione fiscale può salire anche senza una decisione politica di aumentare le aliquote.

C'è però un altro elemento da considerare: il rapporto con il Pil. La pressione fiscale non dipende soltanto da quanto incassa lo Stato, ma anche dalla dimensione dell'economia utilizzata come denominatore. Se le entrate aumentano più velocemente del Pil, il rapporto cresce. Questo significa che il dato del 42,9% non può essere letto semplicemente come «gli italiani hanno pagato il 42,9% dei loro redditi in tasse»: la definizione statistica è diversa e comprende il complesso delle entrate tributarie e contributive rapportate al Pil.

Il dato, tuttavia, resta significativo perché fotografa un'incidenza molto elevata del prelievo pubblico sull'economia italiana. La crescita del numero degli occupati rappresenta un elemento positivo dal punto di vista della base imponibile e della sostenibilità del sistema previdenziale, ma la composizione della nuova occupazione conta altrettanto. Se la crescita degli occupati si concentra in comparti caratterizzati da produttività e retribuzioni relativamente contenute, l'effetto sulla capacità complessiva dell'economia di generare valore può rimanere più limitato.

È anche per questo che il dato sulla pressione fiscale va letto insieme a quelli relativi alla crescita economica. Nel 2025 il Pil nominale è aumentato del 2,5%, mentre le entrate fiscali e contributive sono cresciute del 4,1%. La distanza tra i due tassi spiega l'aumento del rapporto e mostra come la dinamica delle entrate sia stata più intensa di quella della ricchezza prodotta.

Sul fronte dei conti pubblici, il quadro è reso più delicato dal deficit. Nel 2025 il disavanzo è rimasto al 3,1% del Pil, appena sopra il limite europeo del 3%. Questo significa che l'Italia non dispone ancora delle condizioni per uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo e che le future decisioni di bilancio continueranno a essere condizionate dal percorso di rientro concordato con le istituzioni europee.

Il tema ha immediatamente assunto una dimensione politica. Le opposizioni hanno utilizzato i dati dell'Istat per contestare la politica economica del governo. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha parlato di numeri che, a suo giudizio, confermano una situazione economica preoccupante e ha criticato la combinazione tra pressione fiscale, crescita economica e aumento della spesa militare. Conte ha sostenuto la necessità di rivedere i programmi di riarmo e di destinare maggiori risorse a investimenti, sanità e sostegno ai redditi.

Al di là delle letture politiche contrapposte, il dato dell'Istat racconta quindi una situazione più complessa di quella suggerita dal solo numero 42,9%. L'aumento della pressione fiscale non equivale automaticamente a un aumento generalizzato delle aliquote, così come la riduzione di una determinata imposta non garantisce necessariamente una diminuzione della pressione fiscale complessiva. A determinare il risultato finale concorrono l'andamento dell'occupazione, dei redditi, dei contributi previdenziali, del recupero dell'evasione, delle diverse categorie di imposte e, soprattutto, la crescita del Pil.

Il 2025 consegna dunque all'Italia un paradosso solo apparente: da una parte più occupati e maggiori entrate contributive e fiscali, dall'altra una pressione fiscale salita al livello più alto degli ultimi 10 anni. Il punto centrale del dibattito economico diventa allora non soltanto quanto lo Stato incassa, ma quanto cresce l'economia rispetto alle entrate pubbliche e quale sia la distribuzione del carico fiscale tra lavoratori, imprese e famiglie. Ed è proprio dall'incrocio tra questi elementi che sarà possibile capire se l'aumento registrato nel 2025 rappresenti soprattutto l'effetto di una base imponibile più ampia oppure il segnale di un peso crescente del prelievo sull'economia italiana.