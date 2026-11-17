La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta ha reso nota la pubblicazione di tre nuovi bandi di concorso pubblico, per esami, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di complessivi sette funzionari (categoria D, posizione D) da destinare al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali dell’Amministrazione regionale.

Nel dettaglio, le selezioni riguardano il reclutamento di quattro funzionari restauratori, di due funzionari archeologi — che saranno assegnati alla Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali — e di un funzionario istruttore tecnico, destinato invece alla Struttura Patrimonio storico artistico e gestione siti culturali. Le nuove figure professionali andranno a rafforzare in modo significativo le attività di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale valdostano, offrendo un supporto operativo alle strutture regionali quotidianamente impegnate nella salvaguardia dei beni archeologici, storico-artistici e monumentali distribuiti sul territorio.

Gli interessati dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre giovedì 17 dicembre 2026, attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate nei rispettivi avvisi. I testi integrali dei bandi e tutte le informazioni utili per l'invio delle candidature sono consultabili direttamente nella sezione "Concorsi" del portale istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, all'indirizzo web www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/