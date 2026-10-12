VDAlavora: Torna il Bando Neoimpresa a sostegno dei nuovi progetti d'impresa

Rinnovato anche per l’anno 2027 il Bando Neoimpresa, stanziando una risorsa complessiva di 350.000 euro. La misura punta a stimolare la nascita di nuove realtà imprenditoriali e di lavoro autonomo, ponendosi come uno strumento concreto per il reinserimento nel mercato del lavoro di persone disoccupate.

L'iniziativa si articola attraverso quattro linee d'azione integrate per accompagnare l'aspirante imprenditore in ogni fase del percorso:

Consulenza per l'idea progettuale: affiancamento per il trasferimento delle competenze chiave d'avvio e la redazione del business plan.

Contributo a fondo perduto: un sostegno economico di 8.000,00 euro per le imprese e di 5.000,00 euro per il lavoro autonomo o libero professionale, con una maggiorazione di 1.000,00 euro in caso di impresa al femminile.

Consulenza specialistica: tutoraggio e supporto tecnico nella fase immediatamente successiva all'avvio dell'attività.

Formazione all'imprenditorialità: un percorso formativo riservato a chi non ha raggiunto la soglia minima di idoneità nella prima fase selettiva.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Luigi Bertschy ha sottolineato il valore della misura all'interno del Piano delle politiche del lavoro: «L’autoimprenditorialità rappresenta, nell’ambito del Piano delle politiche del lavoro, una delle opportunità messe a disposizione di persone che aspirano a lavorare in proprio o a svoltare verso un nuovo percorso professionale. I risultati delle precedenti edizioni del Bando Neoimpresa confermano il valore di questo strumento: il sostegno alla creazione d’impresa può tradursi in opportunità concrete di lavoro capaci di valorizzare desideri e competenze delle persone. Con questa riproposizione affiniamo gli strumenti di valutazione, le misure di accompagnamento e di formazione e le forme della comunicazione ai richiedenti, in modo da rispondere con appropriatezza alle esigenze di ciascuno, trasformando buone idee in progetti imprenditoriali realizzabili e sostenibili nel tempo».

I dati dell'ultima edizione confermano il successo dell'iniziativa, che ha visto la nascita di 51 nuove realtà economiche (di cui 22 a conduzione femminile), concentrate prevalentemente nei settori dell'artigianato, dei servizi e del commercio, con un'età media dei neoimprenditori pari a 34 anni.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 7 gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2027, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Tutti i dettagli e i moduli sono reperibili sul canale tematico Lavoro della Regione Valle d'Aosta.