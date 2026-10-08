Opportunità di lavoro per la tutela della fauna selvatica in VDA

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha indetto un avviso pubblico di selezione, valutabile per titoli e prova teorico-pratica, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una figura professionale da destinare alle attività operative del territorio. La ricerca è orientata all'inserimento di una unità di personale con la qualifica di operaio idraulico-forestale di quarto livello "specializzato", il cui compito principale sarà quello di addetto al Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS).

L'assunzione avviene ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21, ed è strettamente legata all'esecuzione degli interventi previsti dalle normative regionali n. 44/1989 e n. 67/1992. La risorsa selezionata svolgerà un ruolo chiave nella gestione, cura e salvaguardia della fauna selvatica locale in difficoltà, operando all'interno di una struttura fondamentale per il bilancio ecologico e la biodiversità della regione.

I candidati interessati a partecipare alla procedura selettiva possono reperire la domanda di ammissione e tutta la documentazione pertinente recandosi direttamente presso gli uffici del Dipartimento agricoltura e risorse naturali, situati in località Quart (AO). In alternativa, il modulo di candidatura è facilmente scaricabile sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, all'interno della sezione dedicata alle Risorse naturali, nella pagina riservata ai cantieri forestali e relativi avvisi.