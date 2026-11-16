Deval cerca un impiegato amministrativo a tempo indeterminato ad Aosta

Nuova opportunità di lavoro nel settore energetico valdostano. Deval S.p.A. a s.u. ha infatti indetto una selezione pubblica finalizzata all’individuazione di una risorsa, inquadrata nella categoria professionale di impiegato, da inserire a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso la sede di lavoro situata nel Comune di Aosta.

La figura ricercata andrà a operare nello specifico all’interno dell’Area Amministrativa/Funzione Affari Regolatori, QSA e Servizio di Misura della società. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti avranno tempo fino alle ore 16.00 di lunedì 30 novembre 2026 per inoltrare la propria candidatura.

Per partecipare alla procedura è necessario collegarsi al sito istituzionale dell'azienda, all’indirizzo https://www.devalspa.it/avvisi-di-selezione, dove è possibile consultare integralmente il bando e procedere alla compilazione della domanda cliccando sull’apposita voce “modulo candidatura” nella sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione.