Valle d'Aosta, selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 10 operai idraulico-forestali

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali informa che è stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione, per titoli e prova teorico-pratica, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 10 operai idraulico-forestali con profilo di muratore, 4° livello “specializzato”, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21.

Il personale sarà impiegato nei cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi previsti dalle leggi regionali 44/1989 e 67/1992.

La domanda di partecipazione, disponibile presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura e risorse naturali, in località Amérique, 127/A – Quart (AO), e sul sito internet regionale, nella sezione dedicata alle Risorse naturali, all’indirizzo https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvisi_i.aspx, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata di copia fotostatica del documento d’identità.

Le domande dovranno pervenire entro giovedì 26 novembre 2026 all’Ufficio segreteria e protocollo del Dipartimento Agricoltura e risorse naturali, sito in località Amérique, 127/A – Quart (AO), secondo una delle seguenti modalità:

Consegna a mano nell’orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;

Spedizione a mezzo raccomandata A/R;

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it, utilizzando la propria casella PEC personale.

La domanda, se presentata a mano o inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), deve pervenire entro le ore 12.00 del 26 novembre 2026.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Gestione degli addetti idraulico-forestali del Dipartimento Agricoltura e risorse naturali dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, con sede in località Amérique, 127/A – Quart (AO), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

Telefono: 0165/77.6207 – 0165/77.6211.

Sito internet: www.regione.vda.it.

Email: agricoltura@pec.regione.vda.it.