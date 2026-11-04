Evolution Horizon Award: Alessandro Arioli e l'eccellenza nell'innovazione agronomica e ambientale

Agronomo e ambientologo con Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e Dottorato Internazionale (PhD) in Scienze Ambientali, il Dott. Alessandro Arioli rappresenta una delle figure più autorevoli nel panorama scientifico e tecnologico legato alla transizione ecologica. Consulente Tecnico e Perito per il Tribunale Civile e Penale di Torino nei settori agricolo, energetico e della sicurezza alimentare, Arioli ha costruito una carriera caratterizzata da una profonda visione strategica e da un impatto concreto su scala globale.

Già Rettore della St. John International University (USA) e Responsabile Nazionale per il Ministero delle Politiche Agricole della ricerca su OGM e biotecnologie, ricopre oggi la carica di Vicepresidente del Polo Scientifico e Tecnologico P.E.P.I.T.E.E. in Alsazia (Francia) e dirige istituti di ricerca di rilievo internazionale come il Dipartimento D.A.F.E.E.S. e il Biosystem Research Institute. Fondatore e Presidente del DECARBONIKA™ NETWORK, entità che detiene lo standard internazionale per il calcolo certificato dei Crediti di Carbonio, è inoltre consulente della FAO, valutatore accreditato da P.E.F.C. Italia per le Foreste e la Filiera Foresta-Legno ed esperto accreditato presso l'Unione Europea per i programmi VII Programma Quadro e Horizon 2020.

Il suo raggio d'azione si estende allo sviluppo di soluzioni all'avanguardia, come la creazione di tecnologie per il Vertical Farming e l'ideazione dell'innovativo concept "Dubai Agrocity of the Third Millenium", modello di città rurale sostenibile per ambienti desertici alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Attivo anche nell'implementazione di Poli Agro-Pastorali in Congo R.D.C. e Responsabile per le tecnologie innovative nelle aree rurali e industriali per i Paesi africani presso l'I.D.A. (Iniziativa per lo Sviluppo dell’Africa), conta al suo attivo oltre 400 progetti realizzati in più di 40 Paesi e oltre 60 pubblicazioni tecnico-scientifiche.

Proprio in virtù di questo bagaglio unico di competenze e della sua straordinaria esperienza maturata sul campo, Alessandro Arioli ricopre il prestigioso incarico di Presidente della Giuria dell'Evolution Horizon Award, evento promosso da MoreNews, in programma il prossimo 9 novembre a Milano. Teatro della kermesse sarà la suggestiva Immersive room 360° dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, struttura simbolo di innovazione tecnologica nel cuore della capitale del business.

L'edizione di quest'anno, incentrata sul tema “Sviluppo e cooperazione”, si propone l'obiettivo di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione, premiando le eccellenze aziendali in molteplici settori: dalla salute e il benessere fino alla tecnologia, all'intelligenza artificiale e alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance. La serata prevederà una cena di gala durante la quale prenderà vita l’Evolution Horizon Talk, un fondamentale momento di confronto con l'imprenditore Andrea Baccuini, dedicato ad analizzare in modo critico lo stato del turismo in Italia, proponendo idee innovative per valorizzare il patrimonio culturale e migliorare l'accoglienza del Paese. A coronamento della kermesse si terranno le premiazioni ufficiali, pensate per celebrare e valorizzare le realtà aziendali che si sono distinte per visione, impegno sostenibile e capacità di guidare l'innovazione del mondo produttivo italiano.