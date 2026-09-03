Almanach de vendredi 4 septembre sainte Rose de Viterbe

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

La Chiesa celebra Beate 11 Martiri di Nowogródek

Maria Stella del Santissimo Sacramento e dieci consorelle della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, fondata da Francesca Siedliska nel 1875, furono fucilate a Nowogródek, in Polonia (oggi Bielorussia), dove erano giunte per dedicarsi all’insegnamento e all’educazione dei bambini e dei ragazzi. Le suore che formavano la comunità della casa di Cristo Re (1939-1945) erano arrivate in momenti diversi. Gli eventi tragici che colpirono quelle regioni durante la seconda guerra mondiale - prima con l’occupazione sovietica (1939-1941) e poi con quella tedesca (1941-1945) - sconvolsero l’ordine e l’armonia che fino ad allora avevano caratterizzato la vita della società di Nowogródek. La prima esecuzione di massa ebbe luogo nel luglio 1942. Successivamente, il 18 luglio 1943, vi fu un nuovo rastrellamento e arresto della popolazione locale di origine polacca. Pochi giorni dopo, il 31 luglio 1943, la Gestapo comunicò a suor Maria Stella l’ordine di esecuzione. San Giovanni Paolo II le proclamò Beate il 5 marzo 2000, fissando la loro memoria liturgica al 4 settembre. Il sole sorge alle ore 6,48 e tramonta alle ore 20,12.

“«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.