Valgrisenche: Il festival "Mo'delaine" chiude con oltre 500 presenze

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo l'ottava edizione di "Mo'delaine – Festival della lana", la rassegna svoltasi a Valgrisenche sabato 29 e domenica 30 agosto che ha richiamato in valle oltre 500 visitatori.

L'evento, organizzato dalla cooperativa Les Tisserands, ha registrato il sold-out nelle strutture ricettive della zona e ha visto la partecipazione di una quarantina di artigiani provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino e Francia, oltre a un centinaio di iscritti ai diversi laboratori creativi.

Tra le proposte più apprezzate del programma 2026 figurano la falegnameria didattica per bambini curata dal MAV (Museo dell'artigianato valdostano di tradizione), il format a quiz sul ricamo condotto da Marta Ricchiardi (Rapazebu) e lo Sportello del designer gestito da Dario Tubiana (Rosso Cardinale). Il filo conduttore dell'iniziativa è stato dedicato all'Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori proclamato dall'ONU, tema approfondito attraverso la proiezione del documentario "Civiltà transumanti" di Anna Kauber con il contributo degli antropologi Lia Zola e Nicola Imoli.

"Siamo davvero molto soddisfatte dei risultati ottenuti – dichiara Luana Usel della cooperativa Les Tisserands –. Considerate le risorse a disposizione abbiamo fatto un lavoro straordinario che ci ripaga dell'impegno organizzativo. Il dato più significativo è l'aumento dei visitatori che scelgono di soggiornare in valle, generando un importante indotto economico per le attività e le strutture del territorio che hanno registrato il tutto esaurito".

Gli appuntamenti culturali legati al festival proseguono: la mostra fotografica di Mauro Vitale, intitolata "Popoli e terre della lana", rimarrà allestita e visitabile fino al 7 settembre presso le sale espositive di Le Quartier.