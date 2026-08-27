Da Aosta ai 4mila, la Valle d’Aosta tra natura, storia e alta montagna nelle quattro puntate su Rai2

Da Aosta ai 4mila torna su Rai2 con quattro nuove puntate dedicate alla Valle d’Aosta, in onda il 29 e 30 agosto e il 5 e 6 settembre. Il progetto, nato nel 2020 dall’esperienza del festival Aosta Classica, ha riscosso successo sia con i concerti sia nelle sue declinazioni radiotelevisive e in streaming.

Al termine delle messe in onda previste per quest’anno saranno 20 le trasmissioni che, nell’arco di sei anni di programmazione, Rai2 avrà dedicato interamente alla Valle d’Aosta. Il programma è partito con una puntata nel 2021 e tre nel 2022, mentre dal 2023 è articolato in quattro appuntamenti della durata di circa 50 minuti ciascuno.

L’edizione 2026 proporrà un nuovo viaggio alla scoperta della regione attraverso aspetti non ancora affrontati nelle precedenti edizioni. Al centro delle quattro puntate ci saranno in particolare il parco archeologico minerario, il patrimonio dei castelli e la biodiversità.

Le telecamere entreranno nelle miniere di Cogne, Ollomont, Brusson e Saint-Marcel, per raccontare un mondo le cui radici storiche risalgono a molti secoli fa. Il percorso proseguirà nei castelli di Fénis, Verrès, Ussel e Saint-Pierre, con Lino Zani accompagnato da Jean-Louis Crestani.

Il castello di Saint-Pierre sarà anche il punto di collegamento con il tema della biodiversità, grazie alla presenza del museo di scienze naturali ospitato al suo interno. Il programma porterà inoltre alla scoperta del versante di Champdepraz del Parco del Mont Avic e delle riserve naturali del Lago di Villa, a Challand-Saint-Victor, e del Lago di Lolair, ad Arvier.

Non mancherà l’alta montagna, con un approfondimento dedicato anche alle stazioni sciistiche valdostane. Sotto il Cervino verranno raccontati i 90 anni della prima funivia costruita nel 1936, quella che collegava Breuil-Cervinia a Plan Maison. A Gressoney-Saint-Jean sarà invece protagonista l’impianto di Weismatten.

Lino Zani sorvolerà inoltre in elicottero il massiccio del Monte Rosa, raccontando la bellezza e le difficoltà dei ghiacciai in un’estate caratterizzata dalle alte temperature, prima di raggiungere i 3.500 metri del rifugio Mantova per parlare di alpinismo verso e oltre i 4mila metri.

Tra le tappe dell’edizione 2026 ci sarà anche la Stella di Pila, situata a 2.723 metri nel comune di Gressan, dove verrà raccontata anche la Festa delle mele prevista per il prossimo ottobre.

Skyway Monte Bianco sarà invece la sede dei lanci e delle chiusure di tutte e quattro le puntate. Il programma mostrerà le cabine panoramiche che ruotano durante l’ascesa, il giardino botanico, la terrazza del Pavillon affacciata sulla Val Ferret e sulla Val Veny e la terrazza di Punta Helbronner.

Nel corso del viaggio non mancheranno gli incontri con alcuni grandi protagonisti della montagna. Lino Zani incontrerà Federico Pellegrino a Gressoney-Saint-Jean e Hervé Barmasse a Breuil-Cervinia.

A partire da questa edizione, anche Alessandra Ferraro, direttrice di Isoradio, sarà protagonista delle interviste, incontrando in ciascuna delle quattro puntate un personaggio diverso. Tra gli ospiti ci saranno l’attore teatrale Gianfelice Facchetti, Domenico Giani, capo della sicurezza di Benedetto XVI durante i suoi soggiorni valdostani, Aldo Cazzullo, protagonista di un monologo al Forte di Bard dedicato a San Francesco d’Assisi, e Severino Dellea, direttore del Grand Hotel Billia, con il quale verrà raccontata la storia di uno degli alberghi più iconici d’Italia.

In quasi quattro ore complessive di trasmissione televisiva, Da Aosta ai 4mila proporrà quindi un nuovo racconto della Valle d’Aosta, proseguendo il percorso iniziato nel 2021 e presentando al grande pubblico televisivo le diverse sfaccettature del territorio.

La colonna sonora sarà curata, come nelle precedenti edizioni, da Gianmaurizio Foderaro, che presenterà gli artisti che hanno animato l’estate musicale valdostana.