A Issime al via la Trumpet and Flute Academy

Una masterclass di tromba e di flauto accompagnata da saggi e concerti negli angoli più suggestivi del paese, per unire la formazione musicale alla scoperta del territorio e della cultura walser della valle del Lys. Da mercoledì 2 a sabato 5 settembre 2026, Issime ospiterà la Trumpet and Flute Academy con docenti di fama internazionale e 27 allievi provenienti da Italia, Francia e Spagna. L'iniziativa è organizzata dalla Musikkapelle La Lira, la banda musicale di Issime, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Comune.

Protagonisti della masterclass di tromba saranno i docenti Adrian Martinez, prima tromba della Rotterdam Philharmonic Orchestra e della London Symphony Orchestra, Alex Elia, prima tromba della Rotterdam Philharmonic Orchestra e Dino Domatti, insegnante e concertista. Le lezioni della masterclass di flauto saranno invece tenute da Alberto Navarra, primo flauto della Luxembourg Philharmonic e da Giulio Faure Ragani, insegnante e concertista.

Oltre alle lezioni quotidiane, il programma prevede cinque appuntamenti musicali in alcuni dei luoghi più significativi di Issime. Giovedì 3 settembre, alle ore 18, i corsisti si esibiranno sul sagrato della chiesa di San Giacomo, davanti all’iconica facciata affrescata con il Giudizio Universale. Alle ore 21, toccherà invece al concerto dei docenti, in programma all’interno della chiesa. Venerdì 4 settembre, alle ore 18, sarà di nuovo il sagrato della chiesa a ospitare l’ensemble di trombe e flauti composto dagli allievi della masterclass. Alle ore 21, ci si sposterà all’auditorium Z’Lannsch Hous, per il concerto dei corsisti. Sabato 5 settembre, si salirà invece nel vallone di San Grato, culla storica degli insediamenti walser di Issime, per il concerto finale insieme alla Musikkapelle La Lira, con inizio alle ore 15.30.

Il progetto Issime Trumpet and Flute Academy vuole trasformare la musica in un’occasione di apprendimento e perfezionamento, ma anche in uno strumento per raccontare e valorizzare il territorio. Gli alpeggi, le cappelle e la chiesa di San Giacomo con la sua facciata affrescata con il Giudizio Universale diventano così anfiteatri naturali per fare musica, incontrarsi e raccontare la storia di una comunità che ha fatto della lingua, della cultura e dell’architettura walser un elemento identitario e ben riconoscibile.