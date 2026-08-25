Sorgenti di carta, Aosta porta la letteratura nei luoghi della comunità

L’idea parte da una considerazione semplice, ma non scontata: la cultura non deve necessariamente concentrarsi negli spazi istituzionali tradizionalmente deputati alla lettura e agli eventi. Può invece entrare nei luoghi della quotidianità, incontrando pubblici diversi e diventando occasione di relazione. In questa prospettiva, biblioteche, spazi verdi e strutture per anziani assumono una funzione che va oltre quella strettamente legata al servizio offerto.

È proprio sul rapporto tra cultura e comunità che insiste Marco Gheller, assessore alle Politiche sociali e ai Presìdi di comunità. «Ci piace l’idea che la cultura possa entrare nei luoghi della vita quotidiana», sottolinea Gheller, evidenziando come una biblioteca o una microcomunità possano trasformarsi in spazi nei quali le persone non si limitano a usufruire di un servizio, ma «si incontrano, condividono esperienze e costruiscono relazioni». Per l’assessore, è questo il significato più ampio del lavoro sui presìdi di comunità: valorizzare luoghi già esistenti, riconoscendone anche una funzione sociale e aggregativa.

Il progetto si inserisce quindi in una dimensione politica che intreccia le politiche culturali con quelle sociali. In una città nella quale i servizi di prossimità rappresentano un elemento importante della coesione urbana, iniziative di questo tipo possono contribuire a rafforzare il rapporto tra amministrazione, territorio e cittadini. Non si tratta soltanto di organizzare appuntamenti letterari, ma di utilizzare la cultura come strumento per animare luoghi e creare occasioni di partecipazione.

La realizzazione dell’iniziativa è stata accompagnata dal lavoro degli uffici comunali, impegnati nella gestione del dossier amministrativo, e dalla collaborazione di diverse realtà del territorio. Gheller rivolge un ringraziamento a Replicante Teatro, che ha proposto e costruito il progetto, a Fulvia, bibliotecaria della Biblioteca del Quartiere Dora, per il lavoro quotidiano, e al Consorzio Zenit, gestore della Microcomunità Bellevue, per l’adesione all’iniziativa.

Anche questa rete di collaborazioni racconta un modello di intervento nel quale il Comune non agisce isolatamente, ma costruisce occasioni attraverso il coinvolgimento di soggetti che già operano nella comunità. È un aspetto particolarmente significativo sul piano sociale, perché la capacità di una città di generare partecipazione passa anche dalla possibilità di mettere in relazione competenze, strutture e persone che normalmente operano in ambiti differenti.

“Sorgenti di carta” propone dunque una concezione della cultura lontana dalla logica del grande evento fine a sé stesso. La scelta è quella della prossimità, della dimensione quotidiana e di iniziative capaci di raggiungere anche chi normalmente non frequenta biblioteche, teatri o altri luoghi culturali. La letteratura diventa così un punto di partenza per costruire relazioni e, allo stesso tempo, per riscoprire il valore sociale degli spazi pubblici e dei servizi di comunità.

In un momento in cui le amministrazioni sono chiamate a interrogarsi non soltanto sulla qualità dei servizi, ma anche sulla capacità delle città di mantenere vive le relazioni tra le persone, progetti come questo assumono un significato che va oltre i due giorni della manifestazione. Portare un libro in una biblioteca di quartiere, in uno spazio verde o in una microcomunità significa infatti riconoscere che la cultura può essere parte integrante delle politiche di welfare e che la partecipazione può nascere anche da occasioni apparentemente semplici.

È una prospettiva che restituisce alla cultura una funzione pubblica: non soltanto produrre eventi, ma contribuire a costruire comunità. E per Aosta la sfida, anche attraverso iniziative come “Sorgenti di carta”, è quella di continuare a valorizzare i luoghi di prossimità come spazi nei quali non si erogano soltanto servizi, ma si coltivano relazioni, appartenenza e cittadinanza.