Il teatro popolare valdostano torna protagonista ad Arnad con La Compagni dou Beufet

A promuovere l’appuntamento è la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP), realtà che da anni sostiene e accompagna le numerose compagnie impegnate a mantenere viva una tradizione teatrale profondamente radicata nelle comunità valdostane. Quella di Arnad sarà una serata all’insegna del divertimento, ma anche un’occasione per ribadire come il teatro popolare continui a rappresentare uno spazio importante di espressione collettiva e di trasmissione dell’identità locale.

Il programma propone un repertorio particolarmente articolato, capace di alternare novità e memoria. La serata si aprirà con la pièce inedita “Laddre sensa in pec”, scritta dalla compagnia, alla quale seguiranno tre sketch: “Na tzanhon pe eubie l’amour”, “Sen te dou deintista ou na?!” e “Frozen”. A completare lo spettacolo sarà una pièce d’antan, “Lo tormen dou Tchouquen”, che permetterà di recuperare anche una parte del patrimonio teatrale del passato.

La scelta di affiancare un testo inedito a una pièce appartenente alla tradizione sintetizza bene la funzione che il teatro popolare può svolgere oggi: conservare una memoria culturale senza trasformarla in qualcosa di statico, ma continuando a produrre nuovi testi, nuove interpretazioni e nuove occasioni di incontro. È proprio nella capacità di rinnovarsi mantenendo un forte legame con il territorio che esperienze come quella della Compagni dou Beufet trovano una parte significativa della propria forza.

La regia, le musiche e le luci saranno curate da Aline Noro, mentre sul palco saliranno Alyson Bonin, Ephrem Bonin, Matthieu Challancin, Coralie Dépré, Andrea Konusur, Sofia Janin, Jacques Joly, Martine Cortinovis, Aline Noro e Riccardo Praduroux. I testi sono firmati dalla compagnia, a conferma di un lavoro che coinvolge direttamente i suoi componenti anche nella costruzione dei contenuti e non soltanto nella loro rappresentazione.

A spiegare la scelta di anticipare lo spettacolo è il presidente della Compagni dou Beufet, Riccardo Praduroux, che sottolinea il legame con la comunità locale. «Abbiamo deciso di anticipare il nostro usuale spettacolo in occasione della Festa del lardo, in modo tale che possa venire più gente possibile compresi i nostri compaesani», afferma Praduroux, invitando quindi il pubblico a partecipare a una serata pensata innanzitutto come momento di condivisione. «Vi aspettiamo per una bella serata di divertimento!», aggiunge.

L’iniziativa si inserisce così nel clima della Festa del Lardo di Arnad, ma va oltre la semplice dimensione dell’intrattenimento collegato a una manifestazione popolare. In un territorio come quello valdostano, le feste di paese, le associazioni e le compagnie teatrali costituiscono infatti una rete sociale capace di mantenere vive relazioni e appartenenze. Il teatro, in particolare, permette alla comunità di riconoscersi nella propria lingua e nelle proprie storie, offrendo allo stesso tempo uno spazio aperto anche a chi vuole avvicinarsi a questa tradizione.

La scelta di una serata a ingresso libero rafforza ulteriormente questa dimensione inclusiva. Il teatro popolare, per sua natura, vive del rapporto diretto con il pubblico e trova la propria ragion d’essere non soltanto nella qualità dello spettacolo, ma anche nella capacità di portare cultura e socialità fuori dai circuiti più tradizionali, direttamente nei paesi e nelle comunità.

L’appuntamento di Arnad diventa quindi un piccolo ma significativo esempio di come la cultura valdostana possa continuare a vivere attraverso l’impegno volontario e la partecipazione. Dietro il palcoscenico ci sono persone, tempo, passione e lavoro, ma soprattutto la volontà di non interrompere un filo che lega le generazioni e che trova nella lingua e nel teatro popolare uno dei suoi strumenti più efficaci.

Per mercoledì 26 agosto alle 21, dunque, l’invito è a raggiungere La Keya, ad Arnad, per assistere a una serata che promette leggerezza e divertimento, ma che racconta anche qualcosa di più profondo: una comunità che continua a produrre cultura dal basso e a riconoscersi nelle proprie espressioni artistiche. È anche attraverso queste esperienze, apparentemente semplici ma essenziali, che il patrimonio valdostano rimane vivo, contemporaneo e capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.