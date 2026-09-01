Torna ad Aosta la rassegna "Plaisirs de Culture"

La VDA rinnova la propria adesione alle Giornate Europee del Patrimonio promuovendo la quattordicesima edizione di "Plaisirs de culture en Vallée d'Aosta", la rassegna organizzata dall'Assessorato dell'Istruzione, Cultura e Politiche identitarie. La manifestazione si terrà dal 19 al 27 settembre 2026 e sarà interamente incentrata sul tema "Patrimonio a rischio. Rinnovare, resistere, reinventare", offrendo oltre 70 appuntamenti distribuiti in modo capillare sul territorio in collaborazione con 9 comuni e 38 partner.

L'evento inaugurale è fissato per le ore 21.00 di venerdì 18 settembre nella centrale piazza Chanoux ad Aosta, dove andrà in scena lo spettacolo "Echi francescani" curato dall'Opificium vocale diretto da Davide Benetti. Attraverso un intreccio di musica, teatro e immagini proiettate, l'esibizione rievocherà la storia della trecentesca chiesa di San Francesco, un tempo situata nell'area della piazza, inserendosi contestualmente nelle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del Santo.

Il ricco calendario della rassegna prevede percorsi guidati a tariffa ridotta o gratuiti all'interno di castelli, complessi archeologici e musei, articolandosi tra visite tematiche, incontri con studiosi e restauratori, laboratori creativi per famiglie e progetti specifici dedicati al mondo della scuola. Inoltre, nella giornata di venerdì 25 settembre, è programmato lo speciale appuntamento "ConneXions", durante il quale la Soprintendenza illustrerà le linee strategiche regionali per le politiche culturali del decennio 2027-2036.

"Il patrimonio culturale è un organismo vivo che definisce l'identità della nostra comunità e richiede cura costante per non essere dimenticato – spiegano i responsabili dell'Assessorato –. Con questa rassegna vogliamo offrire strumenti di conoscenza ed esperienze partecipate a residenti e visitatori".