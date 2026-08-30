Perosa Argentina ritrova la sua festa e, insieme, il senso di comunità

Perosa Argentina ha ritrovato la propria festa patronale e, insieme alla festa, qualcosa che va oltre il semplice calendario degli appuntamenti. Nei tre giorni di 21, 22 e 23 agosto, il paese della Val Chisone ha riscoperto il valore dello stare insieme, della partecipazione e della collaborazione, trasformando una manifestazione tradizionale in un’occasione per ricostruire relazioni e rafforzare quel senso di comunità che rappresenta una delle risorse più importanti, e spesso meno visibili, di un territorio.

Per la nuova Pro Loco Perosa Argentina, protagonista di questa ripartenza, il risultato non può essere misurato soltanto attraverso il numero dei partecipanti o la risposta alle singole iniziative. Il dato più significativo è emerso dall’atmosfera dei tre giorni: dai sorrisi, dai commenti, dalla disponibilità dei volontari, dalla presenza dei perosini e dei villeggianti e dalla voglia di tornare a vivere il paese. Una festa, dunque, che non ha avuto come unico obiettivo quello di riempire un programma, ma quello più ambizioso di contribuire a ricostruire un tessuto sociale.

È proprio questa la chiave con cui la nuova Pro Loco interpreta l’esperienza appena conclusa. Una manifestazione di questo tipo diventa infatti anche uno strumento di politica territoriale nel senso più concreto del termine: non politica di partito, ma capacità di una comunità di organizzarsi, mettere insieme energie diverse e creare occasioni capaci di produrre ricadute sociali, culturali ed economiche. In un paese dove il commercio locale, l'associazionismo e la partecipazione civica hanno bisogno di essere continuamente alimentati, una festa patronale può diventare molto più di un appuntamento tradizionale.

La manifestazione è stata costruita attraverso la collaborazione di diverse realtà del territorio, partendo dalla convinzione che una Pro Loco non possa e non debba lavorare da sola. Particolarmente significativo, in questo senso, è stato il picnic organizzato insieme alla Parrocchia, uno dei momenti che più hanno restituito alla festa il suo carattere comunitario. La presenza di Don Danilo, accogliente e partecipe, ha contribuito a dare ulteriore profondità all'iniziativa, riportando l'attenzione su un principio semplice: il senso di appartenenza a una comunità non può essere imposto, ma nasce dalla disponibilità delle persone a incontrarsi, collaborare e mettersi in gioco.

Anche le cene hanno rappresentato un banco di prova importante per il nuovo direttivo. Sono state proposte nuove formule e nuovi menù, con risposte differenti da parte del pubblico. Alcune proposte hanno incontrato immediatamente il favore dei partecipanti, mentre altre potranno essere migliorate e ripensate. Per la nuova Pro Loco, tuttavia, proprio questo rappresenta il significato dell'esperienza: sperimentare, ascoltare e correggere il tiro. La cena, in questa prospettiva, non è il fine, ma uno degli strumenti attraverso i quali creare occasioni di incontro, favorire relazioni e permettere alle persone di riconoscersi nuovamente come parte di una stessa comunità.

Un altro passaggio centrale della festa è stato quello dedicato ai cinquant'anni della Pro Loco di Perosa Argentina. Una ricorrenza che avrebbe potuto essere rapidamente archiviata, ma che il nuovo gruppo dirigente ha scelto di valorizzare attraverso un gesto rivolto alla memoria dell'associazione. Il presidente Pippo Crisci ha contattato personalmente i presidenti che lo hanno preceduto, invitandoli alla serata conclusiva, durante il fritto di pesce, per consegnare una targa dedicata a chi negli anni ha guidato la Pro Loco.

Il messaggio è stato particolarmente significativo: il rinnovamento non deve necessariamente significare cancellazione del passato. Al contrario, una realtà associativa che vuole guardare avanti ha bisogno di conoscere e riconoscere il lavoro di chi l'ha preceduta. La nuova Pro Loco vuole costruire il futuro di Perosa Argentina, ma lo fa scegliendo di valorizzare anche il patrimonio umano accumulato nel corso di mezzo secolo.

Nella stessa direzione si colloca la nomina di Italo Bernardi a presidente onorario. Il riconoscimento è stato attribuito a una figura che per anni ha dedicato energie e passione alla memoria dei rifugi antiaerei di Perosa Argentina. Anche in questo caso, il riconoscimento pubblico diventa uno strumento per mantenere vivo un patrimonio che appartiene all'intera comunità. La soddisfazione manifestata dalla famiglia Bernardi ha confermato il valore umano dell'iniziativa.

La festa ha inoltre riportato in paese un mercatino capace di coinvolgere oltre 50 espositori, restituendo a Perosa Argentina una presenza e una partecipazione che negli ultimi anni non si erano più registrate con queste dimensioni. Anche questo elemento presenta una ricaduta che va oltre la semplice animazione commerciale. Manifestazioni capaci di attrarre visitatori, espositori e famiglie possono infatti contribuire alla vitalità del commercio locale, alla conoscenza del territorio e alla sua capacità di proporsi come luogo da frequentare anche al di fuori dei grandi appuntamenti stagionali.

Dietro questi risultati, però, c'è soprattutto il lavoro delle persone. Il nuovo direttivo ha affrontato una manifestazione complessa facendo affidamento su una struttura volontaria che oggi può contare su oltre 30 nuovi volontari, ai quali si aggiunge il gruppo della Pro Loco Giovani. È probabilmente questo uno degli elementi più interessanti emersi dalla festa, perché il volontariato non rappresenta soltanto una risorsa organizzativa, ma un indicatore della capacità di una comunità di investire tempo e competenze nel proprio futuro.

La nuova Pro Loco, del resto, ha chiarito di non cercare soltanto persone disponibili a dare una mano durante gli eventi. Servono anche idee, capacità progettuale e disponibilità al confronto. Il volontario, in questa visione, non è soltanto colui che monta un tavolo, serve una cena o sistema un'area della festa. È anche chi, quando l'evento è terminato, resta al tavolo per discutere, proporre, criticare, immaginare e costruire nuovi progetti.

È una differenza importante, perché il futuro delle piccole comunità passa anche dalla capacità di trasformare il volontariato occasionale in partecipazione stabile. Senza persone disposte a dedicare tempo al proprio paese, infatti, nessun progetto può avere continuità. E la nuova Pro Loco sembra voler scommettere proprio su questo patrimonio umano.

La collaborazione con le altre realtà associative e con il commercio locale rappresenta un altro tassello della stessa strategia. L'associazione dei commercianti, la Parrocchia e le numerose realtà associative del territorio sono considerate interlocutori con cui costruire iniziative e non semplicemente soggetti da coinvolgere nella realizzazione di un singolo evento. La Pro Loco aspira così a diventare un punto di connessione, capace di ascoltare esigenze e idee e di trasformarle, quando possibile, in progetti condivisi.

In un contesto nel quale molti piccoli centri devono confrontarsi con il rischio della perdita di servizi, della riduzione degli spazi di socialità e del progressivo indebolimento delle relazioni tra residenti, questo approccio assume un significato che supera i confini della festa. La vitalità di un paese non dipende infatti soltanto dalle infrastrutture o dagli investimenti economici, ma anche dalla presenza di luoghi e occasioni nei quali le persone possano incontrarsi. Una comunità coesa è anche una comunità più capace di affrontare i cambiamenti e di sostenere le proprie attività economiche, culturali e associative.

La festa patronale, in questo senso, avrebbe potuto non esserci. La nuova Pro Loco ha invece scelto di raccogliere una situazione complessa, rimboccarsi le maniche e trasformare una difficoltà in un'occasione di ripartenza. Per questo i tre giorni di agosto non vengono interpretati come un punto di arrivo, ma come l'inizio di un percorso.

Il prossimo obiettivo è già rivolto ai mesi successivi. Tra i progetti sui quali il nuovo direttivo intende lavorare c'è anche l'idea di creare uno spazio dedicato alla comunità, un luogo nel quale la Pro Loco possa svolgere pienamente il proprio ruolo, mettendo insieme attività legate al turismo, alla cultura, alla valorizzazione del territorio e alle esigenze della popolazione.

Si tratta di un progetto ambizioso, ma coerente con la direzione intrapresa. E lo sguardo è già rivolto anche al Natale, che la nuova Pro Loco vuole immaginare come un'altra occasione di incontro, con un'impostazione accogliente, sostenibile e soprattutto comunitaria.

La festa patronale di Perosa Argentina lascia quindi un bilancio che non riguarda soltanto i tre giorni di agosto. Lascia soprattutto una domanda sul futuro dei piccoli centri e sulla capacità delle comunità locali di tornare protagoniste. La risposta arrivata dalla festa sembra indicare che, quando esistono persone disposte a impegnarsi e realtà differenti capaci di collaborare, la partecipazione può ancora diventare una forza concreta.

Il dato più importante, allora, non è soltanto quello di aver riempito una piazza, un'area ristoro o un calendario di appuntamenti. È aver dimostrato che Perosa Argentina ha ancora voglia di incontrarsi, partecipare ed essere ascoltata. La nuova Pro Loco ha ringraziato volontari, associazioni, commercianti, espositori, Parrocchia, Don Danilo, famiglie e giovani che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, riconoscendo che una festa patronale non appartiene a chi la organizza, ma alla comunità che decide di viverla.

La festa è finita, dunque, ma il significato di quei tre giorni può andare ben oltre la fine di agosto. In un'epoca nella quale le comunità locali sono chiamate a difendere identità, servizi, relazioni sociali e capacità di attrarre persone, ritrovare la voglia di stare insieme rappresenta già un patrimonio. Perosa Argentina ha dato un segnale: il paese può ancora ritrovarsi attorno a un progetto comune. E per la nuova Pro Loco, proprio da quel ritrovato senso di appartenenza può cominciare il lavoro più importante.