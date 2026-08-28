Les principales décisions du Gouvernement régional

Au titre de la loi régionale n° 5/2001, le Gouvernement régional a approuvé l’octroi de 878 984,45 euros de contributions en capital destinées à indemniser les dommages provoqués par les intempéries des 16 et 17 avril 2025 sur le territoire valdôtain.

Sur cette somme, 18 872,68 euros sont destinés aux entreprises et aux activités économiques, tandis que 860 111,77 euros sont destinés aux familles et aux particuliers, notamment pour les dommages concernant les immeubles, leurs dépendances et les biens meubles.

Des aides supplémentaires, pour un montant total de 23 431,69 euros, ont également été approuvées à la suite de la situation d’urgence survenue le 19 août 2025 dans les communes de Bionaz et Oyace, en raison de fortes et abondantes précipitations. Dans ce cas, 3 418,02 euros iront aux entreprises et aux activités économiques et 20 013,67 euros aux familles et aux particuliers.

Le Gouvernement régional a par ailleurs approuvé le renouvellement et la mise à jour de la convention avec la Commune de Saint-Christophe et la Société Autostrade Valdostane – S.A.V. S.p.A. concernant l’utilisation de la « Finestra Sorreley-Meysattaz ».

La structure continuera ainsi à être utilisée pour la formation, les exercices et les activités d’étude consacrés aux opérations de secours en tunnel.

La nouvelle convention aura une durée de dix ans et permettra notamment au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ainsi qu’à des organismes publics ou privés, de poursuivre leurs activités d’entraînement, de recherche et d’expérimentation.

Un espace considéré comme stratégique pour améliorer la préparation et la sécurité des interventions dans les tunnels.

Dans le domaine de l’éducation, le Gouvernement régional a approuvé le plan de l’offre de formation pour l’année scolaire 2026/2027, destiné aux enseignants de tous les niveaux des établissements scolaires régionaux. La dépense prévue s’élève à 266 833,59 euros.

Une attention particulière est également accordée à la langue et à la culture valdôtaines avec l’organisation de la 65e édition du Concours Cerlogne.

Le programme prévoit des journées d’information pour les enseignants, un parcours linguistique et culturel en francoprovençal, un accompagnement linguistique pour la révision des textes en patois, ainsi que la présentation et l’évaluation des travaux de recherche réalisés par les élèves.

Le thème retenu pour cette édition est « Dzouyé avouè... ». La journée de clôture du concours se déroulera à Aymavilles, entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2027.

La Région consacrera 128 000 euros à l’organisation de cette initiative qui, depuis des décennies, contribue à transmettre aux jeunes générations le francoprovençal et une partie essentielle de l’identité culturelle valdôtaine.

Toujours dans le domaine linguistique, le Gouvernement régional a approuvé la mise en place, pour l’année scolaire 2026/2027, des cours de l’École populaire de patois et de langue walser.

Les cours pourront être organisés en ligne ou en présence par les Communes intéressées, sous réserve d’un minimum de 12 inscriptions par cours.

Pour le francoprovençal, l’offre comprendra des cours d’expression orale, de langue et de civilisation valdôtaines pour débutants et pour les personnes souhaitant se perfectionner, ainsi qu’un cours consacré à la graphie et à la réflexion sur la langue.

Un parcours spécifique sera également consacré à la langue walser, avec des cours d’expression orale, de graphie et de civilisation.

La Région prendra directement en charge la rémunération des enseignants, tandis que les Communes assureront la promotion et l’organisation matérielle des cours. La dépense globale prévue est de 16 000 euros.

Le secteur social est également au cœur des décisions de cette semaine.

Le Gouvernement régional a approuvé le lancement d’une procédure publique de co-conception visant à sélectionner un organisme du tiers secteur chargé de développer et de gérer un service de co-habitat destiné aux personnes âgées autonomes.

L’initiative bénéficiera de 210 000 euros de financements régionaux sur la période 2027-2029.

L’objectif est de favoriser de nouvelles solutions de logement permettant aux personnes âgées de conserver leur autonomie tout en renforçant les possibilités de socialisation et la qualité de vie. Le projet entend également développer la collaboration entre les institutions, les organismes du tiers secteur et les acteurs locaux.

Le Gouvernement régional a également approuvé le lancement d’une procédure publique destinée aux organismes du tiers secteur, à l’exclusion des entreprises sociales, pour financer des activités et interventions innovantes en faveur des personnes en situation de handicap.

Le financement prévu s’élève à 37 000 euros. Il permettra d’expérimenter de nouveaux modèles d’organisation et d’intervention dans le cadre de la réforme du handicap, avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie et de favoriser la pleine inclusion.

Les candidatures pourront être déposées jusqu’au 13 octobre 2026 et seront évaluées notamment en fonction de la qualité et du caractère innovant des projets proposés.

Une autre procédure de co-conception concerne plus spécifiquement les personnes présentant un handicap sensoriel ou cognitif. Plus de 153 000 euros, provenant du Fonds destiné au financement de projets et d’activités d’intérêt général dans le tiers secteur, seront consacrés à cette initiative.

Le projet sera développé entre le 1er février 2027 et le 31 décembre 2028 et pourra être renforcé ou prolongé si de nouvelles ressources deviennent disponibles ou si de nouveaux besoins apparaissent.

Les décisions adoptées cette semaine dessinent ainsi un ensemble de mesures particulièrement diversifié : soutien aux particuliers et aux entreprises victimes des intempéries, sécurité et formation aux interventions en tunnel, éducation, défense du patrimoine linguistique et culturel, vieillissement actif et inclusion des personnes en situation de handicap.

Des domaines différents, mais qui touchent directement à la vie quotidienne des Valdôtains et à la capacité de la Région à construire des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.