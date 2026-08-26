Mercato Coperto, la facciata nord si rifà: ma tempi, costi e progetto restano ancora nel cassetto

La facciata nord del Mercato Coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dovrebbe cambiare volto. Il condizionale, però, è d’obbligo, perché per ora sul tavolo non c’è un progetto esecutivo, non c’è una data di avvio dei lavori e non viene indicato quanto l’intervento dovrebbe costare. C’è, invece, l’approvazione da parte della Giunta comunale degli indirizzi per procedere alla riqualificazione e alla valorizzazione di una delle strutture che l’Amministrazione considera strategiche per il centro cittadino.

Il percorso, secondo quanto comunica il Comune, rientra negli obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. L’intenzione è migliorare il decoro urbano, rafforzare l’immagine del Mercato Coperto e renderlo più attrattivo per cittadini, operatori economici e visitatori. Parole difficili da contestare, soprattutto quando si parla di una struttura che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per la filiera agroalimentare valdostana e per la promozione delle produzioni locali.

Il problema, semmai, è capire come e soprattutto quando tutto questo dovrebbe accadere.

Nel comunicato non compaiono infatti cifre, fonti di finanziamento, tempi di progettazione, data prevista per l’affidamento dei lavori, durata del cantiere o una stima della spesa complessiva. Non viene neppure spiegato quale sarà, concretamente, l’aspetto della nuova facciata. Si parla di una particolare attenzione al patrimonio artistico e culturale valdostano e della possibilità di richiamare opere e autori capaci di raccontare la storia e le tradizioni della comunità aostana, ma senza fornire elementi sufficienti per capire quale sarà la soluzione architettonica.

È qui che l’annuncio politico rischia di prevalere sull'informazione amministrativa. Approvare degli indirizzi è certamente un passaggio necessario, ma per i cittadini rappresenta soprattutto l'inizio di un percorso, non la sua conclusione. E quando un’Amministrazione comunica un intervento pubblico sarebbe utile conoscere almeno gli elementi fondamentali per valutarne la portata: quanto costa, con quali risorse sarà pagato, quali sono i tempi e quali risultati concreti si intendono ottenere.

L’assessora al Commercio e Sviluppo economico Simonetta Salerno rivendica una visione più ampia del Mercato Coperto, definendolo «molto più di una struttura commerciale» e un luogo capace di raccontare la storia, le tradizioni e il lavoro della comunità. Secondo Salerno, il Mercato «fa parte dell’identità di Aosta e dell’intera Valle d’Aosta» e merita di essere «riscoperto, valorizzato e rilanciato». L’assessora sottolinea inoltre la volontà di realizzare uno spazio «sempre più bello, accogliente e riconoscibile», collegando la riqualificazione urbana alla valorizzazione dell’arte valdostana.

L’impostazione culturale può essere condivisibile. Anzi, proprio il Mercato Coperto potrebbe essere uno dei luoghi nei quali mettere insieme commercio, produzioni locali, identità e vita urbana. Ma anche in questo caso sarebbe interessante passare dalle dichiarazioni agli elementi concreti. Se l’obiettivo è rendere la struttura più bella e riconoscibile, occorre capire quale sia oggi il problema della facciata, quale soluzione sia stata individuata e quale valore aggiunto dovrebbe produrre l’investimento.

Perché, a voler essere provocatori ma non troppo, se davvero «basterebbe poco» per rendere più bello il Mercato Coperto, come lascia intendere la stessa assessora, allora quel poco sarebbe interessante conoscerlo: un intervento di manutenzione e immagine relativamente contenuto oppure un progetto più ambizioso, con conseguenti costi e tempi? La differenza non è secondaria, soprattutto quando si parla di denaro pubblico.

C’è poi una questione economica che va oltre la facciata. Il rilancio del Mercato Coperto non può essere valutato soltanto in termini estetici. La vera sfida è capire se la riqualificazione degli spazi riuscirà a rafforzare la presenza degli operatori, aumentare l’afflusso di cittadini e visitatori e creare nuove opportunità commerciali. Una facciata rinnovata può contribuire all’attrattività di un luogo, ma difficilmente può essere sufficiente da sola a risolvere eventuali problemi strutturali, commerciali o gestionali.

Il Mercato Coperto, infatti, vive nel punto d’incontro tra una dimensione economica e una dimensione sociale. È un luogo di vendita, ma anche uno spazio di relazione, di promozione dei prodotti valdostani e potenzialmente di animazione urbana. Se davvero il Comune vuole consolidarne il ruolo di polo economico, sociale e culturale, sarà quindi necessario accompagnare l’intervento edilizio con una strategia più precisa sulle attività, sugli operatori, sugli eventi e sulla capacità della struttura di vivere durante tutto l’anno.

La valorizzazione dell’identità valdostana può essere un elemento importante, a condizione che non si trasformi soltanto in un elemento decorativo. Richiamare l’arte e la storia locale sulla facciata avrebbe senso se diventasse parte di un progetto complessivo capace di raccontare la Valle d’Aosta e, contemporaneamente, di rendere il Mercato un luogo più frequentato e competitivo. Altrimenti il rischio è quello di avere semplicemente una facciata più gradevole davanti agli stessi problemi di prima.

Una delle tante ipotesi di ristrutturazione di mercato coperto presa in prestito a Firenze

L’Amministrazione comunale sostiene di essere impegnata in un percorso più ampio di rilancio. Sarà quindi proprio la concretezza dei prossimi passaggi a permettere di giudicare la bontà di questa strategia. Dopo l’approvazione degli indirizzi dovranno arrivare il progetto, le risorse, gli affidamenti e soprattutto un calendario. Ed è su questi elementi, più che sulle dichiarazioni d’intenti, che cittadini e operatori potranno misurare l’effettiva capacità dell’Amministrazione di trasformare un annuncio in un risultato.

La questione, in fondo, non riguarda soltanto una facciata. Riguarda il modo in cui una città decide di investire sui propri spazi pubblici e sulle proprie attività economiche. Rendere più bello il Mercato Coperto può essere un obiettivo condivisibile e, forse, persino un intervento relativamente semplice. Ma proprio per questo sarebbe auspicabile che alla fase degli annunci seguisse rapidamente quella dei numeri e delle scadenze.

Perché valorizzare un luogo significa anche dire ai cittadini quanto si intende investire, quando si intende intervenire e che cosa si vuole ottenere. Il resto, per ora, è ancora una dichiarazione d’intenti. E il Mercato Coperto, più che di nuove promesse, ha bisogno di un progetto capace di dimostrare che quelle promesse possono davvero diventare realtà.