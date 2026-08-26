Marché au Fort 2026, a Bard il 10 e 11 ottobre: iscrizioni aperte fino al 31 agosto

Le aziende interessate a partecipare dovranno presentare la domanda esclusivamente tramite PEC all’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta ricorda che lunedì 31 agosto 2026 scade il termine per le iscrizioni al Marché au Fort 2026, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre nel borgo medievale di Bard, ai piedi dello storico Forte.

La manifestazione, organizzata dalla Regione nell’ambito delle iniziative istituzionali, è dedicata alla valorizzazione e alla promozione della cultura agroalimentare delle comunità rurali e delle eccellenze della Valle d’Aosta. L’edizione 2026 si articolerà in due giornate dedicate alla scoperta delle eccellenze dell’enogastronomia valdostana.

Le aziende interessate a partecipare possono consultare le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per l’iscrizione attraverso la pagina ufficiale dedicata al Marché au Fort 2026 sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta.

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro e non oltre il 31 agosto 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali ai numeri 0165 27 5220 e 0165 27 5277.