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ATTUALITÀ | 25 agosto 2026, 07:00

Solidarietà di Bottega verso il suo importatore ucraino

Solidarietà di Bottega verso il suo importatore ucraino

Ha subito tre pesantissimi bombardamenti, gli ultimi due nell’arco degli ultimi 15 giorni, rimediando danni ingentissimi, attorno ai 100 milioni di dollari e con alcuni dipendenti morti sotto i missili e i droni russi. Fozzy Group, il più grande importatore ucraino di generi enogastronomici (ha 30 mila dipendenti e siti logistici di centinaia di migliaia di mq, è conosciuto nel nostro paese per essere l’importatore di Prosecco e di vini di alta qualità di Bottega spa, una delle nostre aziende vitivinicole più conosciute al mondo. Oltre che cliente è anche un amico di Bottega spa e la pesantezza dei bombardamenti subiti non poteva passare inosservata. Cos’ Sandro Bottega, presidente dell’azienda che porta il suo nome, ha deciso di intervenire con un aiuto finanziario attorno ai 60-80 milioni di euro e con la promessa che aiuterà a venire in Italia e a lavorare nella sua fabbrica i parenti più stretti delle vittime. “E’ ben poca cosa per quello che è accaduto. Si parla, in totale, di danni per oltre 100 milioni di dollari”, dice Sandro Bottega, “ma vogliamo dare un segnale di solidarietà, di vicinanza a un”colosso” dell’imprenditoria ucraina in difficoltà. La vergogna di questa guerra è che questi attacchi rendono evidente la volontà di minare lo spirito della popolazione distruggendo prima di tutto i generi alimentari. Supporteremo Fozzy Group per questo che potremo ma il contributo più importante è denunciare quanto sta avvenendo”.

Giorgio Naccari

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