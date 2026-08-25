Solidarietà di Bottega verso il suo importatore ucraino

Ha subito tre pesantissimi bombardamenti, gli ultimi due nell’arco degli ultimi 15 giorni, rimediando danni ingentissimi, attorno ai 100 milioni di dollari e con alcuni dipendenti morti sotto i missili e i droni russi. Fozzy Group, il più grande importatore ucraino di generi enogastronomici (ha 30 mila dipendenti e siti logistici di centinaia di migliaia di mq, è conosciuto nel nostro paese per essere l’importatore di Prosecco e di vini di alta qualità di Bottega spa, una delle nostre aziende vitivinicole più conosciute al mondo. Oltre che cliente è anche un amico di Bottega spa e la pesantezza dei bombardamenti subiti non poteva passare inosservata. Cos’ Sandro Bottega, presidente dell’azienda che porta il suo nome, ha deciso di intervenire con un aiuto finanziario attorno ai 60-80 milioni di euro e con la promessa che aiuterà a venire in Italia e a lavorare nella sua fabbrica i parenti più stretti delle vittime. “E’ ben poca cosa per quello che è accaduto. Si parla, in totale, di danni per oltre 100 milioni di dollari”, dice Sandro Bottega, “ma vogliamo dare un segnale di solidarietà, di vicinanza a un”colosso” dell’imprenditoria ucraina in difficoltà. La vergogna di questa guerra è che questi attacchi rendono evidente la volontà di minare lo spirito della popolazione distruggendo prima di tutto i generi alimentari. Supporteremo Fozzy Group per questo che potremo ma il contributo più importante è denunciare quanto sta avvenendo”.