Acqua contaminata ad Aosta: il rubinetto non basta più. E il Comune deve spiegare perché

L’acqua potabile dovrebbe essere una delle infrastrutture più banali e sicure della vita quotidiana: aprire un rubinetto, riempire un bicchiere e bere. Ad Aosta, almeno per una parte consistente della popolazione, da giovedì 27 agosto 2026 quella normalità è improvvisamente saltata. E non per un guasto qualsiasi, ma per la presenza di batteri che possono rappresentare un rischio per la salute.

L’ordinanza firmata dal sindaco Raffaele Rocco parla senza troppi giri di parole di «inquinamenti in atto», indicando la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali nei campionamenti effettuati nell’ambito dei controlli interni del Servizio Idrico Integrato. Gli esami sono stati eseguiti dal laboratorio ALS Italia, incaricato da S.E.V. S.r.l., con comunicazioni trasmesse al Comune il 26 agosto e il 27 agosto 2026.

È proprio qui che la vicenda diventa tutt'altro che un semplice incidente tecnico. Perché l'acqua contaminata non è una strada dissestata, non è un lampione spento, non è un disservizio che si può semplicemente mettere in coda alla lista delle cose da sistemare. È un servizio essenziale e direttamente collegato alla salute pubblica.

Il Comune, davanti agli esiti dei controlli, ha adottato una misura cautelativa: nelle zone interessate l'acqua della rete non può essere utilizzata direttamente per il consumo umano senza preventiva bollitura. La prescrizione riguarda l'acqua destinata a bere, alla preparazione e cottura degli alimenti, alla preparazione di caffè e tè, al lavaggio di frutta e verdura da consumare crude e alla preparazione degli alimenti per neonati e bambini. Per gli usi domestici non alimentari e per l'igiene personale, invece, l'acqua può essere utilizzata salvo diverse indicazioni dell'autorità sanitaria.

La geografia dell'ordinanza rende evidente la dimensione del problema. Sono interessate diverse aree di Aosta, dal Montfleury a Pont d'Avisod, dalla zona del corso Ivrea alle aree servite dal rilancio della Stazione Beauregard, passando per numerose località di Porossan, Arpuilles, Entrebin, Bornyon, Excenex, Signayes e altre vie e frazioni indicate dettagliatamente nel provvedimento.

Insomma, non si tratta di qualche utenza isolata.

Ed è proprio per questo che il gestore S.E.V. S.r.l. dovrà fornire risposte molto più convincenti di un generico «stiamo effettuando gli accertamenti». L'ordinanza gli affida infatti compiti precisi: individuare e rimuovere le cause della non conformità, effettuare gli interventi correttivi necessari, eseguire ulteriori controlli analitici e comunicare tempestivamente al Comune e all'Azienda USL della Valle d'Aosta gli esiti delle verifiche e ogni elemento utile al superamento dell'emergenza.

La domanda, allora, è inevitabile: che cosa ha provocato la contaminazione? E soprattutto: da quanto tempo esisteva il problema?

Sono interrogativi che non possono essere lasciati sullo sfondo. L'ordinanza fotografa la situazione nel momento in cui viene adottata, ma cittadini e utenti hanno diritto di sapere che cosa sia accaduto nella rete, negli impianti o nelle vasche interessate, quali siano state le cause e quali controlli siano stati effettuati prima della scoperta della non conformità.

Perché c'è anche un altro aspetto, tutt'altro che secondario: la comunicazione ai cittadini.

Il provvedimento stabilisce che il Comune «provvederà a dare adeguata informazione alla popolazione interessata» attraverso il sito istituzionale e gli ulteriori canali ritenuti opportuni. Ma quando c'è di mezzo l'acqua che esce dai rubinetti di casa, la comunicazione non può essere considerata un adempimento burocratico da assolvere pubblicando un PDF.

Bisogna raggiungere rapidamente le persone interessate, spiegare dove, da quando, che cosa non si può fare, come comportarsi e soprattutto quando la situazione potrà considerarsi risolta. Anziani, famiglie con bambini, attività di ristorazione, esercizi commerciali e strutture che utilizzano quotidianamente l'acqua devono poter comprendere immediatamente la portata del provvedimento.

E qui la responsabilità politica del Comune non può essere scaricata interamente sul gestore.

Il sindaco è infatti l'autorità che ha adottato l'ordinanza a tutela della salute pubblica, sulla base degli elementi tecnici e sanitari disponibili. Ma proprio per questo la politica deve fare il proprio mestiere: controllare, pretendere risposte e informare. Non basta firmare un'ordinanza quando il problema è già emerso. Occorre verificare che il sistema dei controlli funzioni, che il gestore sia all'altezza del compito affidatogli e che eventuali criticità vengano affrontate prima che arrivino sulle tavole e nei bicchieri degli aostani.

Sarebbe quindi interessante conoscere, una volta terminata l'emergenza, una ricostruzione completa della vicenda: quando sono stati effettuati i campionamenti, quali risultati sono emersi, quando il gestore ne è venuto a conoscenza, quando il Comune è stato informato, quali interventi sono stati attivati e perché si sia arrivati alla necessità di un'ordinanza urgente.

Non per alimentare allarmismi, ma per una ragione molto più semplice: la fiducia dei cittadini nei servizi pubblici si costruisce sulla trasparenza.

Anche perché il servizio idrico ha un costo. I cittadini pagano un servizio che dovrebbe garantire continuità, sicurezza e qualità. Se qualcosa non funziona, la prima risposta non può essere la minimizzazione, né tantomeno il rimpallo delle responsabilità tra gestore e amministrazione.

Il tema è anche economico. Un'emergenza di questo tipo può avere conseguenze sulle attività che utilizzano l'acqua per lavorare: ristoranti, bar, alberghi, esercizi alimentari, laboratori e altre imprese possono essere costretti a modificare le proprie attività, sostenendo costi aggiuntivi e affrontando inevitabili disagi. E più l'emergenza si prolunga, maggiore diventa il conto, non soltanto sanitario ma anche economico e organizzativo.

Per ora l'ordinanza non indica una scadenza precisa. Il provvedimento resterà in vigore fino alla comunicazione del ripristino delle condizioni di conformità e/o fino a una nuova ordinanza, sulla base dei successivi controlli analitici e delle indicazioni dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

È dunque una partita ancora aperta.

E la vera prova, adesso, sarà capire quanto rapidamente S.E.V. riuscirà a individuare l'origine della contaminazione e quanto efficacemente il Comune saprà vigilare e comunicare. Perché la bollitura dell'acqua può essere una misura prudente e necessaria nell'emergenza, ma non può diventare la soluzione strutturale a un problema che riguarda un servizio fondamentale.

Aosta non ha bisogno di comunicati rassicuranti: ha bisogno di acqua sicura e risposte chiare.

La vicenda, del resto, va oltre i batteri trovati nei campioni. Tocca il rapporto tra cittadini, amministrazione pubblica e gestori dei servizi essenziali. Quando un servizio viene affidato a un gestore, il Comune non può considerare esaurito il proprio compito con la firma del contratto. La responsabilità politica del controllo rimane. E quando qualcosa va storto, il cittadino deve sapere chi controllava, chi sapeva, quando lo sapeva e che cosa è stato fatto.

L'acqua dai rubinetti non dovrebbe mai essere una questione di fiducia. Dovrebbe essere una certezza. E se ad Aosta questa certezza è venuta meno, gestore e amministrazione hanno il dovere di spiegare fino in fondo perché sia successo e, soprattutto, che cosa intendano fare perché non accada di nuovo.