Ma davvero sei un No Vax? Una riflessione, non una provocazione

C'è una parte di persone scettiche — spesso etichettate frettolosamente — che non nega affatto il valore storico dei vaccini. Riconosce che alcune vaccinazioni hanno salvato milioni di vite: il vaiolo eradicato, la poliomielite quasi scomparsa, il morbillo crollato dove la copertura vaccinale è alta.

Su questo non discutono. La domanda che pongono è un'altra, ed è di natura più politica che medica: ha senso imporre una vaccinazione di massa quando non c'è un'epidemia in corso o quando i contagi sono minimi?

È una domanda legittima di sanità pubblica, su cui esiste un dibattito reale tra epidemiologi, bioeticisti e comitati scientifici: proporzionalità della misura, rapporto rischio-beneficio calcolato sulla circolazione reale del virus, priorità delle risorse sanitarie.

A questo si aggiunge un argomento più recente: la disponibilità di terapie mirate — anticorpi monoclonali, antivirali di nuova generazione — che permettono oggi di intervenire in modo tempestivo sul singolo caso, riducendo la necessità percepita di una profilassi generalizzata.

È un argomento tecnico, non ideologico, e cambia effettivamente i termini del calcolo rispetto a vent'anni fa.

Poi c'è lo scetticismo verso l'industria farmaceutica. Qui il terreno è scivoloso, ma non infondato: esistono inchieste giornalistiche, sentenze e multe miliardarie comminate a grandi aziende del farmaco per pratiche commerciali scorrette; esistono casi documentati di scarsa trasparenza sui dati clinici; esistono politici che hanno intrattenuto rapporti opachi con le case farmaceutiche che avrebbero dovuto vigilare in modo indipendente.

Dubitare della purezza delle intenzioni di un'industria che risponde agli azionisti, non solo alla salute pubblica, non è complottismo: è normale scetticismo economico.

E poi c'è il caso Fauci, diventato quasi un simbolo.

Nell'audizione a porte chiuse del gennaio 2024, l'immunologo ha davvero ammesso di non essere a conoscenza di studi scientifici a sostegno della regola del distanziamento di due metri, dicendo che la misura era semplicemente "apparsa", senza che ricordasse con precisione come fosse stata decisa.

È un'ammissione vera e pesante sulla fragilità scientifica di alcune misure imposte durante la pandemia. Ma la versione che ha circolato sui social — "Fauci confessa di essersi inventato tutto" — è una forzatura: lui stesso l'ha respinta nell'audizione pubblica di giugno 2024, e diversi verificatori indipendenti l'hanno segnalata come un titolo fuorviante rispetto a quanto realmente detto.

Un fatto vero, amplificato da una narrazione esagerata: è probabilmente il meccanismo più efficace per trasformare un dubbio ragionevole in rabbia cieca.

E poi c'è un altro tipo di No Vax, quello che si è formato non sui dati, ma sul flusso dei social.

"I vaccini non servono."

"Ci hanno iniettato alluminio."

"I vaccini causano l'autismo."

"I vaccini non sono mai serviti nemmeno in passato."

Qui il terreno cambia natura. Non stiamo più parlando di opinioni legittime su cui esiste un dibattito scientifico aperto, ma di affermazioni verificate e smentite.

Il presunto legame tra vaccini e autismo nasce da uno studio del 1998 che la stessa rivista scientifica che lo aveva pubblicato ha poi ritrattato per frode; da allora, decine di studi condotti su milioni di bambini in diversi Paesi non hanno trovato alcuna correlazione.

I sali di alluminio usati come adiuvanti in alcuni vaccini sono presenti in quantità minime, monitorate, ben al di sotto delle soglie di tossicità note. E l'efficacia storica dei vaccini non è un'opinione: è uno dei dati più solidi e replicati della medicina moderna.

Chi sostiene queste tesi, spesso, non è disposto nemmeno a considerare l'ipotesi che, in caso di epidemia reale, un vaccino possa essere utile, arrivando a negare retroattivamente anche i successi storici più documentati.

Il punto, forse, non è stabilire chi tra i due gruppi abbia "più ragione". Il punto è che vengono costantemente confusi.

E questa confusione danneggia entrambi i lati del discorso pubblico: chi pone domande legittime su proporzionalità, trasparenza e conflitti d'interesse viene bollato come complottista prima ancora di essere ascoltato; chi diffonde disinformazione verificabilmente falsa si nasconde dietro le domande legittime di altri, prendendo in prestito la loro credibilità per darsi una parvenza di ragionevolezza.

Forse la vera domanda non è "sei un No Vax?", ma un'altra, più scomoda: siamo ancora capaci, come società, di distinguere un dubbio da una bufala?

O abbiamo smesso di provarci, perché è più facile — e più comodo, per tutti — infilare ogni cosa nello stesso sacco?