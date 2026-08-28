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Piemonte NordOvest | 28 agosto 2026, 21:06

La comunità della Val Germanasca piange Bruno Tron

In Cielo ha certamente ritrovato sua mamma, il papà che in patois tutti chiamavano Tantìn, il fratello Rolando e tanti amici

La comunità della Val Germanasca piange Bruno Tron

Il Signore dei monti e dell'immensità, durante una serena notte estiva, ha accolto in un abbraccio misericordioso Bruno Tron di Maniglia (Perrero-To), che a 75 anni ha concluso improvvisamente il suo laborioso cammino terreno. 

Lo ricordiamo intelligente, elegante, discreto, corretto, educato. Un Alpino fiero di difendere i valori in cui credeva. Un montanaro innamorato del suo territorio. Un attento custode della propria libertà. Un uomo capace di rimanere fedele agli ideali politici del passato con semplicità, civiltà e determinazione. 

In Cielo ha certamente ritrovato sua mamma, il papà che in patois tutti chiamavano Tantìn, il fratello Rolando e tanti amici.

Arrivederci, Bruno, in un Mondo dove i cuori infranti finalmente si ricompongono.

ed.mo.

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