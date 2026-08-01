"Una Vita Parallela" emoziona gli ospiti della RSA Don Menzio di Avigliana

Giovedì 30 luglio l'alpinista e scrittore Lodovico Marchisio, accompagnato dalla moglie Roberta Maffiodo, è stato nuovamente ospite della RSA Don Menzio di Avigliana, in provincia di Torino, per presentare il suo libro Una Vita Parallela.

Pubblicata per la prima volta nel 1991 e recentemente rivista e aggiornata, l'opera è un racconto autobiografico che accompagna il lettore in un viaggio a ritroso nel tempo. Attraverso episodi talvolta divertenti, talvolta dai toni agrodolci, Marchisio ripercorre esperienze vissute in prima persona, intrecciando aneddoti e riflessioni sul valore della vita, sulla tutela degli animali e dell'ambiente e sull'importanza della solidarietà verso chi si trova in difficoltà.

La presentazione ha suscitato grande partecipazione emotiva sia tra gli operatori della struttura sia, soprattutto, tra gli ospiti della RSA, che hanno vissuto un pomeriggio ricco di emozioni e spunti di riflessione. Particolare interesse hanno destato i temi della vicinanza alle persone più fragili e del valore della condivisione, aspetti particolarmente sentiti all'interno della realtà assistenziale.

L'incontro ha rappresentato anche un'importante occasione di socializzazione, offrendo agli ospiti un momento diverso dalla quotidianità e contribuendo a rompere la routine. A rendere ancora più piacevole il pomeriggio è stato l'intervento musicale di Roberta Maffiodo, che ha interpretato alcuni canti popolari molto apprezzati dal pubblico.

A sn Lodovico Marchisio a ds Roberta Maffiodo

Al termine dell'iniziativa gli ospiti hanno espresso sincera gratitudine ai coniugi Marchisio per la disponibilità dimostrata e per il clima di serenità che hanno saputo creare. Con il loro sorriso, la sensibilità e la capacità di coinvolgere il pubblico, Lodovico Marchisio e Roberta Maffiodo hanno regalato alla comunità della RSA Don Menzio un'esperienza intensa, ricca di umanità e di calore.