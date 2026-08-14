Asili nido, la riforma dà i primi risultati: ad Aosta il voto dell’opposizione diventa un segnale politico e sociale

Considerare un asilo nido soltanto come un servizio educativo significa oggi non coglierne fino in fondo il valore. Dietro la possibilità per un bambino di trovare posto in una struttura comunale c’è infatti l’organizzazione quotidiana di una famiglia, la possibilità per un genitore di lavorare, la gestione degli impegni e, più in generale, la capacità di una città di accompagnare concretamente chi decide di costruire qui il proprio futuro. È in questa prospettiva che il nuovo regolamento per l’accesso agli asili nido comunali di Aosta sta mostrando i suoi primi effetti.

A fornire i primi dati è l’assessore alle politiche sociali, ai presìdi di comunità e alla coesione Marco Gheller, che evidenzia come la riforma abbia consentito di rendere più rapide le procedure e soprattutto di ampliare la capacità di risposta dell'amministrazione. “Siamo soddisfatti di come sta funzionando la riforma. Oggi il sistema è più semplice e più efficace: abbiamo anticipato i tempi delle graduatorie e dato risposte più rapide alle famiglie”, sottolinea Gheller.

Il dato più significativo riguarda proprio la possibilità, introdotta per la prima volta ad Aosta, di effettuare inserimenti anche durante il periodo estivo. Tra luglio e agosto sono stati inseriti 13 bambini, mentre a settembre sono previsti ulteriori 41 ingressi nei nidi comunali. Numeri che raccontano una modifica regolamentare, ma anche una diversa concezione del servizio pubblico: i posti disponibili vengono utilizzati con maggiore flessibilità e le famiglie possono ottenere risposte in tempi più compatibili con le proprie esigenze.

Per Gheller, dietro questo risultato c’è innanzitutto il lavoro della macchina amministrativa. “Questi risultati sono stati possibili soprattutto grazie al grande lavoro svolto dagli uffici comunali e dagli enti gestori, che hanno affrontato con professionalità e disponibilità una fase di cambiamento importante”, afferma l’assessore. Ma c’è anche un secondo elemento che assume un particolare rilievo politico: la riforma è stata sostenuta in Consiglio comunale da una convergenza che ha superato i confini della maggioranza.

Gheller lo rivendica esplicitamente: “È importante sottolineare che questo risultato nasce anche da un lavoro condiviso in Consiglio comunale. Ringrazio tutta la maggioranza che ha sostenuto con convinzione la riforma e quella parte dell’opposizione che ha scelto di votarla”. E proprio quel voto favorevole dell'opposizione merita attenzione, perché a sostenerlo è stato il gruppo di Forza Italia, che ha scelto di approvare la delibera pur trovandosi sui banchi dell'opposizione.

È un passaggio politicamente significativo non tanto perché cancelli le differenze tra maggioranza e opposizione, quanto perché dimostra come, su temi che incidono direttamente sulla vita delle persone, sia possibile distinguere la competizione politica dalla responsabilità amministrativa. Lo stesso Gheller interpreta il voto in questa chiave: “È la dimostrazione che, quando l’obiettivo è migliorare i servizi per le famiglie, è possibile costruire convergenze che vanno oltre gli schieramenti”.

La questione degli asili nido, del resto, ha una dimensione che va ben oltre la gestione delle graduatorie. Per una famiglia, conoscere con maggiore anticipo se il proprio figlio potrà frequentare il nido significa poter programmare il lavoro, gli orari, gli spostamenti e l'organizzazione domestica. In una fase nella quale la conciliazione tra occupazione e vita familiare rappresenta una delle principali sfide sociali, la certezza del servizio diventa una componente concreta della qualità della vita.

“Anticipare le graduatorie significa soprattutto consentire alle famiglie di programmare con maggiore certezza la propria organizzazione”, osserva Gheller. “Per chi lavora sapere con maggiore anticipo se il proprio bambino potrà frequentare il nido permette di organizzare il lavoro, la famiglia e gli altri impegni”. È una considerazione che sposta il baricentro della discussione: non si parla più soltanto di posti disponibili, ma di tempo, lavoro e opportunità.

L'assessore introduce anche un altro elemento, quello dell'attrattività del servizio pubblico. “È anche una questione di attrattività del servizio pubblico: in passato l’incertezza sui tempi poteva spingere alcune famiglie a orientarsi verso soluzioni alternative”, spiega. Un sistema pubblico più prevedibile e capace di sfruttare i posti disponibili può quindi rafforzare la fiducia delle famiglie nell'offerta comunale e, contemporaneamente, rendere più efficiente l'impiego delle risorse già presenti.

I primi risultati sembrano andare proprio in questa direzione. “Oggi il nido comunale può rispondere meglio alle esigenze, offrendo non soltanto un servizio educativo di qualità, ma anche una maggiore capacità di accompagnare concretamente l’organizzazione della vita familiare”, sostiene Gheller. E aggiunge: “Abbiamo modificato le regole per rendere il servizio più vicino alle persone e per utilizzare al meglio i posti disponibili, e i risultati raggiunti confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”.

Su questa impostazione si innesta il voto favorevole di Forza Italia, che assume un significato particolare proprio perché arriva dall'opposizione. Christian Chuc, dopo aver portato all'attenzione del Consiglio comunale attraverso un'interpellanza la questione delle graduatorie degli asili nido, spiega la scelta del gruppo azzurro: “Come Forza Italia abbiamo scelto di sostenere la delibera della maggioranza che introduce alcune modifiche al regolamento degli asili nido comunali”.

Chuc rivendica una posizione improntata alla concretezza, senza rinunciare al ruolo di opposizione. “Riteniamo che questi interventi possano contribuire a rendere le procedure di accesso più semplici e fluide per le famiglie, migliorando al tempo stesso l’accessibilità al servizio”, afferma il rappresentante di Forza Italia. Una scelta che viene motivata non dalla ricerca di una convergenza politica generale, ma dalla valutazione positiva di un provvedimento specifico.

Il punto politico, dunque, è proprio questo: il voto favorevole di Forza Italia dimostra che l'opposizione può esercitare il proprio ruolo anche scegliendo di sostenere un provvedimento della maggioranza quando lo ritiene utile alla comunità. Chuc lo sintetizza con parole nette: “Crediamo sia importante sostenere ogni intervento concreto che vada nella direzione di rendere i servizi comunali più vicini alle esigenze dei cittadini”.

È una dinamica che restituisce alla politica locale una dimensione particolarmente importante. Le differenze tra gli schieramenti restano, e il confronto sull'amministrazione della città non viene certamente meno. Ma un servizio come il nido obbliga a misurarsi con problemi che non appartengono a una parte politica: riguardano il lavoro, la natalità, la condizione economica delle famiglie, l'organizzazione dei tempi di vita e la possibilità per una città di essere realmente accessibile a chi la abita.

In questo senso, i 13 bambini inseriti tra luglio e agosto e i 41 attesi a settembre non sono soltanto numeri amministrativi. Sono altrettante famiglie che possono programmare con maggiore certezza una parte fondamentale della propria vita. E il voto favorevole espresso dall'opposizione di Forza Italia aggiunge alla vicenda un elemento politico interessante: sui servizi che incidono direttamente sulla quotidianità dei cittadini, la capacità di trovare soluzioni condivise può diventare più importante della contrapposizione tra maggioranza e opposizione.

La vera verifica della riforma, naturalmente, arriverà nel tempo, attraverso la capacità del Comune di mantenere tempi certi, utilizzare pienamente i posti disponibili e continuare a rispondere all'evoluzione della domanda. Ma il segnale dei primi mesi è significativo. In una città che vuole essere attrattiva e attenta alle famiglie, un asilo nido efficiente non è soltanto un servizio sociale: è una politica del lavoro, una misura di sostegno alla genitorialità e, più in generale, un investimento sul futuro della comunità. E quando su un obiettivo così concreto maggioranza e opposizione riescono a trovare un punto d'incontro, la politica locale dimostra di poter tornare a parlare soprattutto attraverso i risultati.