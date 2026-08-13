Truffa SMS a nome dell’Inps, bastano pochi secondi per cadere nella trappola

C’è un messaggio che arriva sul telefono, sembra provenire da un ente pubblico e parla di un pagamento previdenziale che risulterebbe non effettuato. La cifra richiesta è contenuta, poco più di 6 euro, proprio quanto basta per far sembrare la comunicazione credibile e, soprattutto, per evitare che la potenziale vittima si ponga troppe domande. È questo il meccanismo alla base di una nuova truffa che sfrutta il nome dell’Inps e che, secondo quanto riportato da Fanpage, punta a condurre gli utenti verso un sito contraffatto.

Il meccanismo psicologico è semplice e proprio per questo particolarmente insidioso. Il riferimento a un contributo previdenziale non versato può generare immediatamente preoccupazione: chi riceve l’SMS può temere di avere una posizione irregolare, un debito nei confronti dell’ente o qualche conseguenza amministrativa. L’urgenza e la paura diventano così le armi utilizzate dai truffatori per spingere la persona ad agire senza verificare.

Il messaggio contiene un link e invita sostanzialmente l’utente a regolarizzare la presunta posizione. Ed è proprio quel collegamento il principale campanello d’allarme. L’indirizzo conduce infatti a un dominio estraneo a quello ufficiale dell’ente, anche se costruito in modo da risultare molto simile e quindi difficile da individuare a un primo sguardo. Nel caso segnalato, un dettaglio apparentemente minimo, come la presenza di una lettera “t” nell’indirizzo, può contribuire a smascherare la pagina fraudolenta.

Il pericolo, però, non si esaurisce nel pagamento della piccola somma indicata nel messaggio. Il sito realizzato dai truffatori può riprodurre graficamente quello dell’ente previdenziale, utilizzando loghi, colori, impostazione delle pagine e linguaggio istituzionale per convincere l’utente di trovarsi davanti a una comunicazione autentica. Una volta conquistata la fiducia della vittima, la procedura può trasformarsi in una vera e propria raccolta di dati personali e finanziari.

La cifra di poco superiore ai 6 euro rappresenta, in questo schema, un elemento tutt’altro che casuale. Una richiesta molto bassa può apparire innocua e rendere più plausibile l’idea che si tratti semplicemente di una piccola irregolarità da sanare. Il rischio maggiore, tuttavia, può arrivare nel momento in cui l’utente inserisce i propri dati per effettuare il pagamento o per completare la procedura. Informazioni personali, credenziali e dati relativi agli strumenti di pagamento possono diventare il vero obiettivo del raggiro.

La prudenza deve quindi essere massima ogni volta che un SMS invita a cliccare su un collegamento per risolvere un problema relativo a pensioni, contributi, rimborsi o presunti debiti. Un messaggio che utilizza il nome di un ente pubblico non diventa automaticamente autentico e, soprattutto, non bisogna verificare la comunicazione cliccando sul link contenuto nello stesso SMS.

Un altro elemento da tenere presente riguarda proprio le modalità con cui l’Inps comunica con i cittadini. Le comunicazioni informative possono essere veicolate anche attraverso messaggi, ma un SMS inatteso che presenta un presunto debito e indirizza direttamente verso un collegamento per effettuare un pagamento deve essere considerato con estrema diffidenza. La verifica deve avvenire attraverso i canali ufficiali dell’ente, accedendo autonomamente al sito o ai servizi digitali dell’Inps, senza utilizzare il collegamento ricevuto nel messaggio.

La logica è quella di interrompere la catena costruita dai truffatori: messaggio, paura, clic, sito contraffatto, richiesta di dati e infine possibile sottrazione di informazioni o denaro. Spezzare anche soltanto uno di questi passaggi può impedire che il raggiro vada a buon fine.

Il fenomeno assume inoltre una dimensione sociale sempre più rilevante. Le truffe digitali non colpiscono soltanto chi ha scarsa familiarità con la tecnologia. Al contrario, la sofisticazione dei messaggi e dei siti falsi consente di costruire scenari credibili anche per utenti abitualmente attenti. L’utilizzo del nome di istituzioni conosciute e considerate affidabili sfrutta proprio la fiducia che i cittadini ripongono negli enti pubblici.

Per questo la difesa più efficace non consiste soltanto nell’individuare l’errore grafico o la lettera sospetta nell’indirizzo web. Bisogna sviluppare un’abitudine: davanti a una richiesta inattesa di denaro o dati personali, fermarsi, non cliccare e verificare autonomamente attraverso il canale ufficiale. Anche quando la somma richiesta sembra insignificante.

Ed è proprio questo l’aspetto più inquietante della nuova truffa: non servono necessariamente grandi cifre per trasformare un SMS in un possibile problema molto più serio. I pochi euro indicati nel messaggio possono essere soltanto l’esca per ottenere informazioni di valore decisamente superiore. In un momento in cui una parte crescente dei rapporti con la pubblica amministrazione passa attraverso smartphone e servizi digitali, la sicurezza informatica diventa quindi anche una questione di educazione civica.

La regola da ricordare è semplice: un SMS che mette fretta, parla di un pagamento e contiene un link deve far scattare immediatamente l’allarme. Non bisogna rispondere, non bisogna cliccare e non bisogna inserire dati. La comunicazione va verificata direttamente attraverso i canali ufficiali dell’ente. Perché nell’era delle truffe sempre più sofisticate, spesso la differenza tra un semplice messaggio ignorato e un danno economico può essere tutta racchiusa in un singolo clic.