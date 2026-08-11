Aperte le iscrizioni al Master in “Governance e sostenibilità delle aree montane” dell'Università della VDA

L’Università della Valle d’Aosta ha aperto le iscrizioni per l’anno accademico 2026/2027 al master universitario di primo livello in "Governance e sostenibilità delle aree montane", promosso in collaborazione con la Regione e con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il percorso formativo offre una preparazione multidisciplinare (ambiti economico-giuridico, pianificazione strategica e stakeholder management) orientata allo sviluppo dei territori montani.

Requisiti e quote di iscrizione:

Bando e scadenze: Iscrizioni aperte dal 10 agosto al 2 novembre 2026. Le lezioni prenderanno il via il 27 novembre 2026.

Iscrizioni aperte dal 10 agosto al 2 novembre 2026. Le lezioni prenderanno il via il 27 novembre 2026. Posti e agevolazioni: Sono disponibili 30 posti complessivi. I primi 20 partecipanti in graduatoria beneficeranno della copertura totale della quota d'iscrizione (2.500 euro) a carico del Dipartimento per gli affari regionali. Dal 21° al 30° posto è prevista una quota ridotta a 1.750 euro grazie al cofinanziamento dell'Ateneo.

Sono disponibili 30 posti complessivi. I primi 20 partecipanti in graduatoria beneficeranno della copertura totale della quota d'iscrizione (2.500 euro) a carico del Dipartimento per gli affari regionali. Dal 21° al 30° posto è prevista una quota ridotta a 1.750 euro grazie al cofinanziamento dell'Ateneo. Requisito di accesso: Laurea triennale (ammessi fino a 3 uditori senza laurea con quota di 1.750 euro).

Laurea triennale (ammessi fino a 3 uditori senza laurea con quota di 1.750 euro). Criteri di selezione: Valutazione dei titoli, esperienza professionale e lettera motivazionale.

Valutazione dei titoli, esperienza professionale e lettera motivazionale. Struttura del percorso: Il master dura un anno, rilascia 60 CFU e prevede 1.500 ore totali divise tra lezioni (in modalità mista: prevalenza in presenza il venerdì e sabato, lezioni online sincrone) ed esperienze sul campo nei contesti montani. La didattica si articola in tre fasi:

Il master dura un anno, rilascia 60 CFU e prevede 1.500 ore totali divise tra lezioni (in modalità mista: prevalenza in presenza il venerdì e sabato, lezioni online sincrone) ed esperienze sul campo nei contesti montani. La didattica si articola in tre fasi: Foundations (10 CFU): basi storiche, giuridiche ed economiche sulle "terre alte".

(10 CFU): basi storiche, giuridiche ed economiche sulle "terre alte". Core competences per la sostenibilità (21 CFU): strumenti applicativi ambientali, economici e sociali.

(21 CFU): strumenti applicativi ambientali, economici e sociali. Core competences per la governance (23 CFU): policy, project management e gestione dei processi partecipativi locali.

Per consultare il bando è possibile accedere alla sezione dedicata del sito ufficiale www.univda.it o inviare un'e-mail a masterareemontane@univda.it.