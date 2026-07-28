La lirica mette radici ai piedi del castello: a Gressan torna la Masterclass dedicata a Lorenzo Arruga

Come un seme che trova nel terreno giusto le condizioni per germogliare, anche un progetto culturale può mettere radici e crescere fino a diventare un punto di riferimento. È quanto sta accadendo alla Masterclass di Canto Lirico dedicata al M° Lorenzo Arruga, che dopo il successo della prima edizione torna a trasformare il Castello Tour de Villa di Gressan in un luogo di incontro tra giovani talenti, grandi maestri e tradizione musicale internazionale. Dal 5 all'8 agosto 2026, il maniero valdostano ospiterà infatti la seconda edizione dell'iniziativa, realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, confermando una vocazione culturale che negli anni continua a rafforzarsi.

Saranno sedici i cantanti selezionati per partecipare al percorso formativo: soprani, mezzosoprani, tenori e baritoni provenienti da Italia, Francia, Ucraina, Georgia, Corea del Sud, Stati Uniti, Martinica e Messico. Un mosaico di esperienze e culture che testimonia la crescente dimensione internazionale della manifestazione e la capacità della Valle d'Aosta di attrarre giovani artisti da contesti geografici e musicali molto diversi.

A guidarli saranno due figure di primo piano del panorama lirico. Il M° Federico Longhi, baritono di fama internazionale, porta con sé un'importante esperienza didattica maturata all'Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, all'Accademia del Teatro Coccia di Novara, all'Accademia Orpheus di Milano, oltre che in prestigiose istituzioni internazionali come i teatri nazionali di Baku e Astana e l'Università del Costa Rica. Al suo fianco il M° Giovanni Di Stefano, direttore d'orchestra che dal 2015 ricopre il ruolo di presidente e direttore artistico del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona.

Per la Valle d'Aosta iniziative di questo genere rappresentano molto più di un semplice appuntamento artistico. L'investimento nella formazione culturale contribuisce infatti ad arricchire il territorio sotto il profilo turistico, economico e sociale. La presenza di giovani musicisti provenienti da diversi continenti favorisce lo scambio internazionale, valorizza il patrimonio storico rappresentato dal Castello Tour de Villa e consolida l'immagine della regione come luogo capace di coniugare bellezza paesaggistica e produzione culturale di qualità. Il sostegno del Consiglio regionale si inserisce proprio in questa prospettiva, riconoscendo alla cultura il ruolo di leva per la promozione del territorio e per la costruzione di relazioni che superano i confini locali.

Il M° Federico Longhi sottolinea il significato della manifestazione spiegando che «la seconda edizione è la prova che un progetto culturale può mettere radici e crescere. Dal 5 all'8 agosto sarà un'occasione unica per ascoltare giovani voci emergenti, in un dialogo tra culture, immerse nella bellezza del paesaggio valdostano. È il segno che questo luogo, questo castello, questa terra sanno accogliere e nutrire l'arte», evidenziando come l'incontro tra formazione musicale e patrimonio storico possa trasformarsi in un'esperienza condivisa tanto dagli artisti quanto dalla comunità locale.

Le giornate di studio, previste dal 5 al 7 agosto, si svolgeranno a porte chiuse, lasciando spazio al pubblico nel momento conclusivo della manifestazione. Sabato 8 agosto, alle ore 18.00, i giardini del Castello Tour de Villa ospiteranno il concerto finale, durante il quale i partecipanti interpreteranno alcune tra le più celebri pagine del repertorio operistico internazionale con musiche di Verdi, Puccini, Mozart e Rossini. L'ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria.

La Masterclass rappresenta anche un tributo alla figura del M° Lorenzo Arruga (1937-2020), giornalista, critico musicale e direttore artistico tra i più autorevoli del panorama italiano, profondamente legato al Castello Tour de Villa e al suo percorso culturale. Lo stesso complesso monumentale è già noto per il Premio Sant'Anselmo, che nel 2014 fu assegnato al M° Riccardo Muti e, nel 2015, in due edizioni straordinarie, al direttore d'orchestra Claudio Scimone e all'étoile Carla Fracci, consolidando una tradizione di eccellenza artistica che continua oggi attraverso nuove iniziative dedicate alla formazione.

La seconda edizione della Masterclass conferma così come la cultura possa diventare uno strumento di sviluppo e di apertura internazionale anche per una realtà alpina. Portare giovani artisti da ogni parte del mondo all'interno di un castello valdostano significa creare relazioni, valorizzare il patrimonio storico e costruire occasioni di crescita che lasciano un'eredità ben oltre i giorni dell'evento. In un tempo in cui i territori competono sempre più sulla capacità di attrarre talenti e produrre cultura, esperienze come questa dimostrano che la musica può essere un ponte capace di unire comunità, generazioni e Paesi diversi.