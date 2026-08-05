Trente places pour former les futurs enseignants : l’Université de la Vallée d’Aoste ouvre les inscriptions en Sciences de la formation primaire

Former les enseignants qui accompagneront les nouvelles générations constitue un enjeu stratégique pour l’avenir du système éducatif. C’est dans cette perspective que l’Université de la Vallée d’Aoste ouvre les inscriptions au cours de laurea magistrale à cycle unique en Sciences de la formation primaire pour l’année académique 2026/2027, offrant aux futurs étudiants la possibilité de se préparer à l’enseignement dans les écoles maternelles et primaires.

Les demandes d’admission peuvent être déposées exclusivement en ligne, à travers les identifiants SPID, sur le site de l’Université de la Vallée d’Aoste à partir du 5 août 2026 jusqu’au 3 septembre 2026, à 15h00 au plus tard. L’accès au cursus étant soumis à une programmation nationale, les candidats devront participer à une épreuve de sélection qui se déroulera le vendredi 11 septembre 2026, à 11h00, dans les locaux du pôle universitaire situé avenue Monte Solarolo à Aoste.

Pour la première année du cursus, l’Université de la Vallée d’Aoste dispose de 30 places, conformément aux dispositions établies par le Ministère italien de l’Université et de la Recherche. La programmation des accès a été définie par le décret ministériel n° 992, approuvé le lundi 3 août 2026, qui fixe le nombre de places disponibles dans les différentes universités italiennes pour ce parcours de formation.

Le cursus en Sciences de la formation primaire s’étend sur cinq ans et permet d’obtenir l’habilitation nécessaire pour enseigner dans les écoles de l’enfance et dans les écoles primaires. Au-delà de la dimension universitaire, cette formation répond à un besoin concret du territoire : garantir la présence d’enseignants qualifiés capables de maîtriser les méthodes pédagogiques, de comprendre les évolutions sociales et d’accompagner les élèves dans les premières étapes de leur parcours scolaire.

Le bando d’admission publié par l’Université détaille les conditions d’accès, les modalités d’inscription, les délais à respecter, ainsi que les informations concernant les frais universitaires, les éventuelles exonérations et les remboursements. Les candidats sont invités à consulter attentivement la documentation disponible sur le site de l’Ateneo afin de préparer leur participation à la sélection.

Afin d’aider les futurs étudiants dans leur choix d’orientation, l’Université de la Vallée d’Aoste organise également une journée portes ouvertes. Cet Open Day aura lieu le vendredi 28 août 2026, de 14h00 à 17h30, au siège universitaire de l’avenue Monte Solarolo à Aoste. Cette rencontre permettra de découvrir plus en détail le cursus en Sciences de la formation primaire ainsi que l’ensemble de l’offre de formation proposée par l’Ateneo valdôtain.

Sur le plan social, la formation des enseignants représente un investissement essentiel pour une région comme la Vallée d’Aoste, où l’école joue également un rôle dans la transmission de la langue, de la culture locale et de l’identité territoriale. Sur le plan économique, disposer d’un parcours universitaire spécialisé sur place contribue à retenir les jeunes étudiants dans la région et à renforcer les compétences professionnelles disponibles dans le secteur éducatif.

Avec l’ouverture de ces inscriptions, l’Université de la Vallée d’Aoste confirme donc son rôle dans la préparation des professionnels qui accompagneront les enfants de demain. Au-delà des 30 places proposées, l’enjeu est celui d’une politique éducative capable de répondre aux transformations de la société, en misant sur la qualité de la formation et sur la valorisation du métier d’enseignant comme pilier du développement collectif.