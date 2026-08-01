Supplenze, la Sovraintendenza replica: "La procedura online non cambia le regole, ma rende più efficiente il sistema"

La nuova procedura informatizzata per l'assegnazione delle supplenze non introduce nuove incertezze per i docenti, ma anticipa semplicemente il momento in cui vengono espresse le preferenze sui posti disponibili. È questo il messaggio che la Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta affida a una nota con cui chiarisce il funzionamento del sistema previsto per l'anno scolastico 2026/2027, dopo il dibattito sviluppatosi nelle ultime ore.

L'Amministrazione interviene per spiegare che il collegamento tra la nuova piattaforma digitale e la presunta impossibilità di conoscere in anticipo il plesso nel quale si svolgerà il servizio non corrisponde alla realtà dei fatti. "La procedura introdotta per l'anno scolastico 2026/2027 non modifica le informazioni disponibili agli aspiranti, ma anticipa esclusivamente il momento in cui essi esprimono le proprie preferenze", evidenzia la Sovraintendenza, sottolineando che "l'assegnazione continuerà a essere formalizzata durante la convocazione in presenza".

La precisazione riguarda un aspetto considerato centrale dall'Amministrazione. Anche nel sistema adottato fino allo scorso anno, infatti, gli aspiranti sceglievano l'istituzione scolastica senza conoscere preventivamente il plesso nel quale avrebbero effettivamente prestato servizio. "La destinazione al singolo plesso viene definita successivamente sulla base dell'organizzazione interna della scuola", ricorda la nota, precisando che questa modalità operativa era già prevista nel modello tradizionale e non deriva dalla digitalizzazione delle procedure.

Secondo la Sovraintendenza, la nuova piattaforma non altera in alcun modo il meccanismo di attribuzione degli incarichi. "La procedura informatica non crea questa situazione né la modifica: si limita ad anticipare di pochi giorni la scelta che in precedenza veniva effettuata durante la convocazione", viene spiegato, aggiungendo che "i criteri di assegnazione restano invariati, l'ordine di scorrimento delle graduatorie non cambia e i diritti degli aspiranti rimangono pienamente garantiti".

L'intervento assume anche un significato più ampio sul piano dell'organizzazione amministrativa. La Sovraintendenza evidenzia infatti che il sistema valdostano conserva elementi di trasparenza superiori rispetto alla procedura informatizzata utilizzata a livello nazionale. "Nel modello ministeriale gli aspiranti presentano la domanda senza conoscere i posti effettivamente disponibili, indicando preferenze riferite a sedi che potrebbero anche non risultare vacanti al momento delle assegnazioni", osserva l'Amministrazione.

Diversa, invece, la scelta compiuta in Valle d'Aosta. "La procedura regionale consente ai candidati di esprimere le proprie preferenze su posti concretamente disponibili, garantendo un livello di conoscenza delle disponibilità significativamente maggiore rispetto a quello previsto dal sistema nazionale", sottolinea ancora la nota, rivendicando un modello costruito sulle specificità del sistema scolastico valdostano.

La sperimentazione avviata per l'anno scolastico 2026/2027 viene presentata come il primo tassello di un processo di innovazione destinato a svilupparsi progressivamente. L'Amministrazione conferma infatti la disponibilità a valutare eventuali proposte migliorative, precisando però che occorre distinguere le criticità organizzative proprie del sistema scolastico dagli strumenti amministrativi utilizzati per gestire le assegnazioni. "È importante evitare di attribuire alla digitalizzazione problematiche che erano già presenti con il precedente sistema di convocazione", afferma la Sovraintendenza.

Sul piano politico e amministrativo, il confronto si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione valdostana, chiamata a coniugare innovazione tecnologica e tutela delle garanzie procedurali. La gestione delle supplenze rappresenta infatti uno dei momenti più delicati dell'avvio dell'anno scolastico, perché coinvolge centinaia di docenti e incide direttamente sulla tempestività con cui le scuole riescono a coprire i posti disponibili. L'introduzione di strumenti digitali punta quindi a ridurre i tempi delle operazioni e ad alleggerire il carico burocratico per uffici e aspiranti, mantenendo al tempo stesso trasparenza, correttezza e rispetto delle graduatorie. La sfida sarà quella di accompagnare l'innovazione con un confronto costante con il personale della scuola, affinché la digitalizzazione non sia percepita soltanto come un cambiamento tecnico, ma come un'opportunità per rendere il sistema educativo valdostano più efficiente e vicino alle esigenze di chi vi opera ogni giorno.