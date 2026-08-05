FP CGIL VDA organizza un corso di preparazione per il concorso a 12 Funzionari Contabili della Regione

La FP CGIL Valle d'Aosta promuove un percorso formativo a supporto dei candidati al concorso pubblico per l'assunzione di 12 Funzionari (categoria D, profilo di Istruttore contabile) destinati all'Amministrazione regionale e agli Enti del Comparto unico della Valle d'Aosta.

Struttura del corso e programma didattico

Il corso si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre 2026 per un totale di 20 ore di lezione, suddivise in 10 incontri online di 2 ore ciascuno in diretta su piattaforma Zoom. Per i partecipanti saranno garantite le registrazioni di tutte le lezioni, le slide didattiche e l'assistenza via e-mail per eventuali dubbi o quesiti rivolti ai docenti.

Il programma toccherà i punti chiave richiesti dalle prove d'esame:

Diritto amministrativo: atti, procedimenti amministrativi e diritto di accesso.

atti, procedimenti amministrativi e diritto di accesso. Contabilità pubblica armonizzata: approfondimento del D.Lgs. 118/2011.

approfondimento del D.Lgs. 118/2011. Disciplina dei contratti pubblici: con riferimento al D.Lgs. 36/2026.

con riferimento al D.Lgs. 36/2026. Ordinamento e organizzazione regionale: assetto istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e degli Enti del Comparto unico.

I docenti incaricati

Le lezioni saranno curate da un corpo docente di esperti del settore:

Dott.ssa Giulia De Chirico: funzionaria presso l'ASL di Biella e già avvocata del Foro di Milano.

funzionaria presso l'ASL di Biella e già avvocata del Foro di Milano. Dott.ssa Chiara Collé: commercialista iscritta all'ODCEC di Aosta.

commercialista iscritta all'ODCEC di Aosta. Dott. Nicolò Paolo Alessi: ricercatore post-doc in diritto pubblico comparato presso l'Università di Berna e UniDistance Suisse.

ricercatore post-doc in diritto pubblico comparato presso l'Università di Berna e UniDistance Suisse. Avv. Davide Rossi: avvocato del Foro di Aosta.

Costi, iscrizioni e requisiti d'accesso

Il percorso è aperto sia agli iscritti sia ai non iscritti al sindacato. La quota di partecipazione è fissata a 160 euro per gli iscritti alla CGIL e a 230 euro per i non iscritti. L'effettiva attivazione è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.

Le iscrizioni rimarranno aperte dal 17 agosto al 10 settembre 2026. Per inoltrare la candidatura occorre inviare un'e-mail all'indirizzo corsifp@cgil.vda.it specificando nell'oggetto "Richiesta di iscrizione al corso cat. D Rava 2026" e allegando i propri dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, cellulare, e-mail ed eventuale attestazione d'iscrizione CGIL).

Le istruzioni per il saldo della quota saranno fornite solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti; il pagamento completo dovrà avvenire tassativamente prima dell'inizio delle lezioni.