Scuole sicure, la sfida della prevenzione: anche la Valle d’Aosta attende i dati del nuovo rapporto

La sicurezza di una scuola comincia molto prima che suoni un allarme. Comincia dalla qualità dell'edificio, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dalla conoscenza del territorio, dalla prevenzione del rischio e dalla capacità delle istituzioni di programmare gli interventi prima che una situazione di criticità diventi un'emergenza.

È questo il tema che tornerà al centro dell'attenzione pubblica il 9 settembre, quando, dalle 11.30 alle 12.30, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4, a Roma, Cittadinanzattiva presenterà il XXIV Rapporto dell’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola. Il focus di questa edizione sarà dedicato ai rischi idraulici e idrogeologici, con una fotografia costruita attraverso dati provenienti da Anagrafe dell'edilizia scolastica, ISTAT, INAIL, ISPRA e Italiadomani.

Saranno inoltre presentati i dati relativi ai crolli avvenuti nelle scuole negli ultimi dodici mesi e lo stato di avanzamento, aggiornato al 13 giugno 2026, degli interventi finanziati attraverso il PNRR per asili nido, palestre, mense, messa in sicurezza e nuove scuole.

Per la Valle d'Aosta sarà un'occasione interessante anche sotto il profilo politico. Una regione di montagna non può infatti affrontare il tema della sicurezza scolastica esattamente con gli stessi strumenti utilizzati in una grande area metropolitana o in una pianura densamente urbanizzata. La conformazione del territorio, la presenza di versanti, corsi d'acqua, aree esposte a fenomeni di dissesto e la particolare distribuzione della popolazione impongono una valutazione del rischio che tenga conto delle caratteristiche locali.

Ed è proprio qui che l'autonomia può diventare non soltanto un principio istituzionale, ma uno strumento concreto di governo. La possibilità di programmare interventi tenendo conto delle specificità territoriali dovrebbe consentire alla Valle d'Aosta di costruire politiche per l'edilizia scolastica calibrate sulle proprie esigenze, evitando di applicare automaticamente modelli pensati per realtà profondamente differenti.

Naturalmente, autonomia non significa soltanto disponibilità di competenze. Significa anche capacità amministrativa, programmazione, continuità degli investimenti e soprattutto capacità di individuare le priorità. La domanda da porsi, quindi, non è semplicemente quanto si spenda per le scuole, ma dove si investa, con quali criteri e con quale prospettiva temporale.

Il tema assume ancora maggiore rilevanza considerando che nel 2026 ricorrono trent'anni dall'approvazione della legge istitutiva dell'edilizia scolastica, la cosiddetta Legge Masini. È una ricorrenza che invita inevitabilmente a fare un bilancio. Trent'anni sono sufficienti per chiedersi se il sistema italiano abbia sviluppato una vera cultura della prevenzione o se, troppo spesso, continui a muoversi secondo una logica emergenziale.

La Valle d'Aosta può guardare a questa discussione con una prospettiva particolare. La dimensione regionale relativamente contenuta può rappresentare un vantaggio nella conoscenza del territorio e nella programmazione degli interventi. Ma proprio la natura montana del territorio rende indispensabile una politica di manutenzione costante. La sicurezza non può essere affidata esclusivamente agli interventi straordinari: deve essere costruita giorno dopo giorno.

C'è poi un altro elemento da non sottovalutare. Una scuola non è soltanto un luogo nel quale si svolgono lezioni. In molti comuni valdostani rappresenta uno dei principali presidi sociali e territoriali. La sua presenza contribuisce a mantenere vive le comunità, soprattutto nei centri più piccoli. Perdere una scuola o renderla inutilizzabile per problemi strutturali o ambientali non significa quindi soltanto affrontare un problema edilizio: significa incidere sull'organizzazione sociale di un'intera comunità.

Da qui nasce anche una riflessione politica più ampia. Investire sulla sicurezza delle scuole significa investire sulla permanenza delle famiglie sul territorio, sulla qualità dei servizi pubblici e sulla possibilità di contrastare lo spopolamento delle aree più fragili. Una scuola efficiente, accessibile e sicura può diventare parte integrante di una strategia di sviluppo territoriale.

Il PNRR ha rappresentato in questo senso un'importante occasione di investimento. Ma proprio l'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi previsto dal rapporto di Cittadinanzattiva permetterà di capire quanto delle risorse messe a disposizione sia già diventato infrastruttura concreta e quanto, invece, debba ancora trasformarsi in cantieri e opere concluse.

Per la Valle d'Aosta sarà quindi importante non limitarsi a guardare alla classifica nazionale o al dato complessivo. Il vero interrogativo sarà capire come i principi generali della sicurezza possano essere adattati a un territorio autonomo e montano, dove la prevenzione del rischio idrogeologico deve necessariamente dialogare con la pianificazione urbanistica, la protezione civile, la manutenzione del territorio e la programmazione degli investimenti pubblici.

Il 9 settembre arriveranno numeri e informazioni che permetteranno di approfondire questo quadro. Sarà allora possibile verificare anche quanto le politiche adottate negli ultimi anni abbiano ridotto le vulnerabilità e quali siano le nuove priorità.

La questione, in fondo, va oltre i muri delle scuole. Una scuola sicura è il primo segnale di uno Stato, o di un'autonomia regionale, che considera la prevenzione un investimento e non un costo. Per la Valle d'Aosta questa può essere una sfida particolarmente significativa: utilizzare fino in fondo gli strumenti dell'autonomia per costruire una politica della sicurezza scolastica capace di partire dalle caratteristiche del territorio e di guardare non all'emergenza di domani, ma alle esigenze delle generazioni che oggi siedono sui banchi.

A trent'anni dalla Legge Masini, il vero banco di prova sarà dunque uno solo: riuscire a fare in modo che la sicurezza delle scuole non debba più essere misurata dopo un evento calamitoso, ma attraverso la capacità delle istituzioni di averlo previsto e, quando possibile, evitato.