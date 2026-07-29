AIL e Social Football Summit, oltre 100 partecipanti per la prima fase del progetto "Donare Esperienze"

Si è conclusa con un bilancio di oltre 100 partecipanti tra pazienti oncoematologici, ex pazienti e familiari la prima fase di "Donare Esperienze", il progetto promosso da AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma) in collaborazione con il Social Football Summit.

L'iniziativa nasce per avvicinare il mondo del calcio a chi affronta un tumore del sangue, offrendo momenti capaci di restituire tempo di qualità, socialità e ritorno alla normalità. Grazie alla disponibilità delle società sportive coinvolte, i partecipanti hanno potuto accedere ai centri d'allenamento, visitare gli spogliatoi, incontrare calciatori e dirigenti o assistere alle partite da una prospettiva privilegiata.

Il percorso si è snodato attraverso otto appuntamenti in tutta Italia: il Bologna FC ha aperto le porte a 25 partecipanti l'11 settembre 2025, seguito dalla Juventus con 6 presenze l'8 marzo 2026 e dall'Udinese con 15 persone il 25 marzo 2026. La Lazio ha accolto 5 ospiti il 26 marzo 2026, lo Spezia 2 partecipanti il 12 aprile 2026, mentre il Cagliari ha registrato 30 presenze il 28 aprile 2026. Hanno chiuso la prima fase l'Atalanta con 10 tifosi il 3 maggio 2026 e la SSC Napoli con 8 partecipanti l'11 maggio 2026.

Le giornate trascorse negli impianti sportivi hanno permesso di mettere al centro le persone prima ancora che la malattia, offrendo la gioia di condividere la propria passione con i familiari al di fuori del contesto ospedaliero. Dagli incontri di Torino, Udine, Bologna e Cagliari alle visite nel centro sportivo della Lazio, fino alle partite vissute dagli spalti con Atalanta e Spezia e alla sinergia attivata con il Napoli, lo sport si è confermato un prezioso strumento di vicinanza e supporto umano.

Forte del sostegno delle 83 sezioni provinciali AIL e dei suoi 18.000 volontari, la collaborazione con Social Football Summit punta ora a una seconda fase per ampliare la rete dei club coinvolti e offrire nuove opportunità di partecipazione.