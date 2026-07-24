PIGI arriva ad Aosta: lunedì 27 luglio al Parco Puchoz parte il conto alla rovescia per la Pigiama Run

Lunedì 27 luglio, dalle ore 9.30, PIGI sarà al Parco Puchoz di Aosta: la mascotte ufficiale della Pigiama Run incontrerà i presenti in quella che è l'ultima tappa estiva del tour nazionale "Road to Pigiama Run", prima della pausa d'agosto. Un appuntamento aperto a tutti che segna l'avvio ufficiale del conto alla rovescia verso venerdì 18 settembre, quando Aosta tornerà a correre e camminare in pigiama con partenza dal Parco Puchoz e inizio dalle ore 17:00

Chi è PIGI, e perché ha scelto Aosta

PIGI è la grande novità del 2026: una mascotte nata per raccontare il senso più profondo della Pigiama Run, ovvero indossare un pigiama per una sera per sentirsi vicini a chi è costretto a farlo ogni giorno in un letto d'ospedale. Per festeggiare il suo primo anno di vita, PIGI sta attraversando l'Italia da Sud a Nord, da Palermo a Milano: un viaggio che da luglio a metà settembre tocca le città che aderiscono all'iniziativa e dà voce, tappa dopo tappa, ai progetti sostenuti sul territorio.

Dopo Palermo, Terni e Pescara, il tour di luglio si chiude proprio ad Aosta. Una scelta che riconosce il peso crescente dell'edizione valdostana e la forza del progetto che qui la Pigiama Run sostiene.

Un progetto nato dall'amore per Giulia

I fondi raccolti dalle iscrizioni valdostane sostengono il progetto continuativo "LILT con Giulia è Amore!", nato nel 2024 in memoria di Giulia, una bimba valdostana che la malattia ha portato via troppo presto. Il progetto è dedicato alle famiglie residenti in Valle d'Aosta con bambini e ragazzi in cura oncologica presso i centri specializzati, tra cui l'Ospedale Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Gaslini di Genova.

Il nome di Giulia vive oggi nell'aiuto concreto che LILT Valle d'Aosta offre ad altre famiglie che affrontano lo stesso percorso: sostegno economico e logistico per chi è costretto a trasferirsi per le cure, supporto psicologico per genitori e familiari, assistenza amministrativa nella gestione delle pratiche burocratiche legate alla malattia. Un gesto d'amore che si rinnova ogni giorno.

Una comunità che risponde

Le prime due edizioni valdostane hanno registrato una risposta in costante crescita: nel 2025 le iscrizioni sono salite a 897 e la raccolta ha raggiunto 13.432 euro, nonostante il maltempo. Numeri che raccontano quanto la comunità valdostana abbia fatto proprio questo appuntamento, e che l'edizione 2026 punta a superare.

La Pigiama Run in Italia

L'appuntamento valdostano si inserisce nella settima edizione nazionale della Pigiama Run, la corsa e camminata non competitiva che ogni anno accende il mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Ideata da LILT Milano nel 2019 e diventata evento nazionale con la partecipazione di tante LILT provinciali, l'iniziativa coinvolge quest'anno oltre 35 città italiane e propone due modalità di partecipazione: in presenza, nelle città aderenti, oppure "Anywhere", correndo o camminando in autonomia da qualsiasi luogo d'Italia.

Si può seguire la Road to Pigiama Run tappa dopo tappa sul canale Instagram @pigiamarun.

Iscrizioni alla Pigiama Run: online su www.pigiamarun.it/aosta.