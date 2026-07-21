À qui la faute ?

La colpa non è mai solo di chi tende la mano: spesso è di chi ha costruito un sistema in cui quella mano diventa necessaria per sopravvivere.

Il rapporto tra politica e clientela nasce da una grande distorsione della democrazia: quando ciò che dovrebbe essere un diritto di tutti viene trasformato in un favore concesso a qualcuno. Un posto di lavoro, una pratica accelerata, una risposta ottenuta grazie alla conoscenza giusta: non più servizi pubblici garantiti da regole uguali per tutti, ma piccoli privilegi distribuiti come ricompensa per la fedeltà.

È qui che la politica commette il suo errore più grave: gabella i diritti dei cittadini come fossero piaceri personali. Fa passare il messaggio che senza un intermediario, senza una promessa, senza un rapporto personale con il politico di turno, il cittadino non possa ottenere ciò che gli spetta. In questo modo indebolisce le istituzioni e rende le persone dipendenti da chi dovrebbe invece rappresentarle.

Ma sarebbe troppo semplice attribuire ogni responsabilità alla politica. La clientela esiste perché trova terreno fertile anche in una parte di cittadini disposti ad accettare questo scambio. Il “cittadino cliente” spesso ragiona così: risolvo il mio problema, poi degli altri si vedrà. Chiedo una scorciatoia per me, anche se il sistema rimane ingiusto per tutti.

È una forma di egoismo sociale, ma anche di miopia. Perché il problema degli altri, quando non viene affrontato con criteri generali e giusti, prima o poi diventa anche il proprio problema. Una sanità che funziona solo per chi conosce qualcuno, una pubblica amministrazione che risponde solo a chi ha una porta da aprire, una comunità dove contano più le relazioni personali delle regole: tutto questo prima o poi colpisce anche chi oggi pensa di essere privilegiato.

Il clientelismo è quindi un patto che impoverisce tutti: il politico perde autorevolezza perché governa attraverso il consenso personale e non attraverso la qualità delle scelte; il cittadino perde dignità perché rinuncia a rivendicare un diritto e si accontenta di ricevere un favore.

La vera libertà democratica non è avere un politico amico che risolve il proprio caso. È vivere in una comunità dove nessuno deve chiedere un favore perché ciò che gli spetta è garantito dalle regole.

La morale è semplice: una politica che concede favori crea sudditi, non cittadini. Ma anche cittadini che cercano favori invece di difendere diritti contribuiscono a mantenere in vita quel sistema. La democrazia muore quando i diritti diventano cortesie e quando l’interesse personale prende il posto del bene comune.

Di chi la colpa?

La faute n’est jamais seulement celle de celui qui tend la main : elle est souvent aussi celle de ceux qui ont construit un système dans lequel cette main devient nécessaire pour survivre.

Le rapport entre politique et clientélisme naît d’une grande déformation de la démocratie : lorsque ce qui devrait être un droit pour tous est transformé en une faveur accordée à certains. Un emploi, une procédure accélérée, une réponse obtenue grâce à la bonne connaissance : ce ne sont plus des services publics garantis par des règles identiques pour tous, mais de petits privilèges distribués comme récompense de la fidélité.

C’est là que la politique commet sa plus grave erreur : elle transforme les droits des citoyens en avantages personnels. Elle laisse croire que, sans intermédiaire, sans promesse, sans relation personnelle avec l’élu du moment, le citoyen ne pourrait pas obtenir ce qui lui revient. De cette manière, elle affaiblit les institutions et rend les personnes dépendantes de ceux qui devraient pourtant simplement les représenter.

Mais il serait trop facile d’attribuer toute la responsabilité uniquement à la politique. Le clientélisme existe parce qu’il trouve aussi un terrain favorable auprès d’une partie des citoyens prêts à accepter cet échange. Le « citoyen client » raisonne souvent ainsi : je règle mon problème, ensuite on verra pour les autres. Je demande un raccourci pour moi, même si le système reste injuste pour tout le monde.

C’est une forme d’égoïsme social, mais aussi de manque de vision. Car le problème des autres, lorsqu’il n’est pas affronté avec des règles générales et équitables, finit tôt ou tard par devenir également notre propre problème. Un système de santé qui fonctionne seulement pour ceux qui connaissent quelqu’un, une administration qui répond uniquement à ceux qui ont une porte à ouvrir, une communauté où les relations personnelles comptent davantage que les règles : tout cela finit un jour par toucher même ceux qui pensent aujourd’hui être privilégiés.

Le clientélisme est donc un pacte qui appauvrit tout le monde : le responsable politique perd sa crédibilité parce qu’il gouverne à travers la fidélité personnelle plutôt qu’à travers la qualité de ses décisions ; le citoyen perd sa dignité parce qu’il renonce à revendiquer un droit et se contente de recevoir une faveur.

La véritable liberté démocratique ne consiste pas à avoir un élu ami capable de résoudre son problème personnel. Elle consiste à vivre dans une communauté où personne n’a besoin de demander une faveur, parce que ce qui lui revient est garanti par des règles justes.

La morale est simple : une politique qui distribue des faveurs crée des sujets, pas des citoyens. Mais des citoyens qui recherchent des faveurs au lieu de défendre leurs droits contribuent eux aussi à maintenir ce système en vie. La démocratie meurt lorsque les droits deviennent des courtoisies et lorsque l’intérêt personnel prend la place du bien commun.