Le marais et les sables immobiles

L’Italia politica vive una contraddizione profonda: un governo stabile nei numeri ma spesso immobile nelle risposte, e un’opposizione che denuncia le difficoltà del Paese senza riuscire ancora a trasformarle in un progetto alternativo. Nel mezzo resta un popolo sempre più orfano di rappresentanza, soprattutto quell’elettorato progressista che non trova più una casa politica riconoscibile.

C’è una parola che negli ultimi anni è diventata quasi un mantra della politica italiana: stabilità. La ripete il centrodestra, la rivendica il governo guidato da Giorgia Meloni, la usa come certificato di affidabilità davanti agli elettori e alle istituzioni europee. Dopo anni di governi fragili, di maggioranze litigiose e di esecutivi nati più nei palazzi che nelle urne, la stabilità è diventata un valore in sé.

Ma la stabilità, da sola, non basta.

Una nave ferma in mezzo al mare può essere stabile, ma non sta andando da nessuna parte. Un sistema politico può durare nel tempo e contemporaneamente non riuscire a trasformare la realtà. La vera stabilità non è semplicemente rimanere al governo: è avere una direzione, una capacità di programmazione, una visione del futuro, una politica amministrativa capace di cambiare la vita delle persone.

Altrimenti la stabilità rischia di diventare soltanto immobilismo.

Perché un Paese non misura la qualità della propria politica dal numero di anni in cui una maggioranza resta in piedi, ma dalla capacità di affrontare le fratture sociali. E oggi quelle fratture sono evidenti: il costo della vita cresce, il ceto medio perde sicurezza, le fasce più fragili fanno sempre più fatica, il lavoro precario resta una ferita aperta e molte periferie economiche e sociali si sentono abbandonate.

Si può rivendicare la stabilità politica, ma non si può ignorare l’instabilità sociale.

Una stabilità che guarda soprattutto ai grandi interessi economici, che strizza l’occhio agli evasori, che concentra energie e risorse su grandi opere simboliche come il Ponte sullo Stretto di Messina, mentre tante persone fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, rischia di essere una stabilità senza anima.

Ma la responsabilità non è soltanto del governo.

La vera emergenza italiana è anche l’assenza di un’alternativa credibile. La sinistra, o meglio ciò che resta del campo progressista, sembra vivere dentro una palude politica permanente. Una palude fatta di divisioni, personalismi, piccoli recinti identitari e leadership in competizione continua.

Un centrosinistra con tre, quattro, cinque, sei galli nel pollaio rischia di non riuscire più a cantare una nuova alba per il Paese.

Ogni componente ha la propria ricetta, ogni partito difende il proprio spazio, ogni leader cerca il proprio protagonismo. Ma gli italiani che guardano alla sinistra chiedono altro: non una sommatoria di sigle, non una guerra permanente tra correnti, non l’ennesima analisi del problema. Chiedono una proposta.

Dire che Meloni sbaglia, che il governo non ha risolto la crisi economica e sociale, che mancano riforme strutturali, può essere anche corretto. Ma la denuncia, da sola, non costruisce consenso. Una forza politica non torna maggioritaria soltanto spiegando perché gli altri falliscono: deve spiegare cosa farebbe al loro posto.

La sinistra deve smettere di pensare che basti aspettare il logoramento del governo. La politica non si vince per esaurimento degli avversari, ma per capacità di convincere gli elettori.

Serve tornare a parlare di salari, sanità pubblica, scuola, casa, lavoro stabile, redistribuzione della ricchezza, lotta vera alle disuguaglianze. Serve una sinistra capace di essere sociale senza essere nostalgica, moderna senza rinunciare ai propri valori, concreta senza perdere una visione.

Perché oggi il problema italiano non è soltanto una destra che rischia di scambiare la stabilità per immobilità. È anche un’opposizione che rischia di trasformare la critica in una professione senza mai diventare alternativa.

La destra accusa la sinistra di essere una palude. Ma quella stessa destra rischia di diventare un terreno di sabbie immobili: apparentemente solido, ma incapace di muoversi quando il Paese chiede cambiamenti profondi.

Tra la palude dell’opposizione e le sabbie mobili del governo, però, ci sono milioni di italiani che aspettano ancora una politica capace di scegliere, progettare e costruire.

E questa è la vera emergenza democratica: un popolo sempre più orfano non perché manchino i partiti, ma perché mancano punti di riferimento.

La palude e le sabbie immobili

L’Italie politique vit une contradiction profonde : un gouvernement stable dans ses chiffres mais souvent immobile dans ses réponses, et une opposition qui dénonce les difficultés du pays sans parvenir encore à les transformer en un projet alternatif. Entre les deux, un peuple de plus en plus orphelin de représentation, notamment cet électorat progressiste qui ne trouve plus aujourd’hui une maison politique reconnaissable.

Il existe un mot qui, ces dernières années, est devenu presque un mantra de la politique italienne : la stabilité. La droite et le centre-droit le répètent, le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni le revendique, l’utilise comme une preuve de fiabilité devant les citoyens et les institutions européennes. Après des années de gouvernements fragiles, de majorités divisées et d’exécutifs nés davantage dans les palais que dans les urnes, la stabilité est devenue une valeur en soi.

Mais la stabilité, à elle seule, ne suffit pas.

Un navire immobile au milieu de la mer peut être stable, mais il n’avance pas. Un système politique peut durer dans le temps et, en même temps, être incapable de transformer la réalité. La véritable stabilité n’est pas simplement le fait de rester au pouvoir : c’est avoir une direction, une capacité de programmation, une vision de l’avenir, une politique administrative capable d’améliorer concrètement la vie des citoyens.

Sinon, la stabilité risque de devenir simplement de l’immobilisme.

Car un pays ne mesure pas la qualité de sa politique au nombre d’années pendant lesquelles une majorité reste en place, mais à sa capacité à affronter les fractures sociales. Et aujourd’hui ces fractures sont évidentes : le coût de la vie augmente, la classe moyenne perd ses sécurités, les catégories les plus fragiles rencontrent toujours plus de difficultés, le travail précaire demeure une blessure ouverte et de nombreux territoires économiques et sociaux se sentent abandonnés.

On peut revendiquer la stabilité politique, mais on ne peut ignorer l’instabilité sociale.

Une stabilité qui regarde surtout les grands intérêts économiques, qui adresse des signaux favorables aux fraudeurs fiscaux, qui concentre ses énergies et ses ressources sur de grandes œuvres symboliques comme le pont sur le détroit de Messine, alors que beaucoup de familles peinent à finir le mois, risque d’être une stabilité sans âme.

Mais la responsabilité n’appartient pas uniquement au gouvernement.

La véritable urgence italienne est aussi l’absence d’une alternative crédible. La gauche, ou plutôt ce qu’il reste du camp progressiste, semble vivre dans un marais politique permanent. Un marais fait de divisions, de personnalismes, de petits territoires identitaires et de dirigeants constamment en concurrence.

Un centre-gauche avec trois, quatre, cinq, six coqs dans la basse-cour risque de ne plus réussir à annoncer une nouvelle aube pour le pays.

Chaque composante possède sa propre recette, chaque parti défend son propre espace, chaque dirigeant cherche à affirmer son propre protagonisme. Mais les Italiens qui regardent vers la gauche demandent autre chose : pas une simple addition de sigles, pas une guerre permanente entre courants, pas une énième analyse du problème. Ils demandent une proposition.

Dire que Meloni se trompe, que le gouvernement n’a pas résolu la crise économique et sociale, que les réformes structurelles manquent, peut parfois être juste. Mais la dénonciation, à elle seule, ne construit pas un consensus. Une force politique ne redevient pas majoritaire seulement en expliquant pourquoi les autres échouent : elle doit expliquer ce qu’elle ferait à leur place.

La gauche doit cesser de penser qu’il suffit d’attendre l’usure du gouvernement. La politique ne se gagne pas par l’épuisement des adversaires, mais par la capacité à convaincre les citoyens.

Il faut revenir à parler des salaires, de la santé publique, de l’école, du logement, du travail stable, d’une véritable redistribution des richesses, de la lutte réelle contre les inégalités. Il faut une gauche capable d’être sociale sans être nostalgique, moderne sans renoncer à ses valeurs, concrète sans perdre une vision.

Car aujourd’hui le problème italien n’est pas seulement une droite qui risque de confondre stabilité et immobilité. C’est aussi une opposition qui risque de transformer la critique en métier sans jamais devenir une véritable alternative.

La droite accuse la gauche d’être un marais. Mais cette même droite risque de devenir un terrain de sables immobiles : apparemment solide, mais incapable d’avancer lorsque le pays réclame des changements profonds.

Entre le marais de l’opposition et les sables mouvants du pouvoir, il y a pourtant des millions d’Italiens qui attendent encore une politique capable de choisir, de programmer et de construire.

Et c’est là la véritable urgence démocratique : un peuple toujours plus orphelin, non pas parce que les partis manquent, mais parce que les points de référence disparaissent.