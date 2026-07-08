Ils respirent...

Per anni hanno trattenuto il fiato.

La Cogne Acciai Speciali cambiava pelle, il mercato dell'acciaio diventava sempre più competitivo, aumentavano le richieste di flessibilità, si modificavano turni e organizzazione del lavoro, mentre il sindacato sembrava aver smarrito quella capacità di conflitto che, piaccia o no, rappresenta la sua ragion d'essere. Il dialogo è una virtù. Il silenzio, molto meno.

Poi è arrivata la disdetta dell'accordo sindacale aziendale.

Ed è bastato quel gesto della direzione per risvegliare un mondo che sembrava assopito da troppo tempo.

Finalmente respirano.

Non è una critica allo sciopero. Anzi. È probabilmente la notizia più importante degli ultimi anni all'interno della principale industria valdostana. Perché significa che qualcuno ha deciso di ricordare quale sia il ruolo di un'organizzazione sindacale: contrattare, discutere, ma anche opporsi quando ritiene che vengano superati determinati limiti.

Il problema è che il risveglio arriva dopo un sonno decisamente lungo.

Troppo lungo.

Per anni il clima dentro la fabbrica è apparso quasi ovattato. Le assemblee sempre meno partecipate, le proteste praticamente inesistenti, il conflitto ridotto al minimo storico. Una pace sociale che qualcuno ha definito maturità e qualcun altro, più maliziosamente, rassegnazione.

La decisione aziendale di disdire unilateralmente l'accordo ha rotto questo equilibrio. Non soltanto sotto il profilo contrattuale, ma soprattutto sul piano simbolico. Perché gli accordi aziendali non sono semplici fogli di carta: rappresentano il risultato di anni di mediazione, di conquiste reciproche e di equilibrio tra esigenze produttive e diritti dei lavoratori.

Quando uno di quei pilastri viene rimosso, inevitabilmente vacilla anche la fiducia.

Lo sciopero era quindi inevitabile.

Meno inevitabile è stato il numero di chi ha deciso di partecipare.

Poco più di duecento lavoratori davanti alla direzione della Cogne Acciai Speciali. Un presidio dignitoso, certamente. Ma difficilmente definibile oceanico per uno stabilimento che occupa oltre un migliaio di persone.

Ed è proprio qui che emerge il vero interrogativo.

Dov'erano gli altri?

La risposta non è semplice e sarebbe ingeneroso liquidarla parlando di disinteresse. C'è chi teme ripercussioni, chi non condivide le modalità della protesta, chi ritiene ancora possibile una soluzione negoziale e chi, semplicemente, ha perso l'abitudine a scioperare. Perché anche il conflitto, se non viene esercitato per anni, finisce per atrofizzarsi.

Il rischio è proprio questo.

Un sindacato che sciopera soltanto quando viene colpito direttamente rischia di apparire più reattivo che propositivo. Difende ciò che perde, ma fatica a costruire nuove conquiste. È una dinamica che non riguarda soltanto la Cogne Acciai Speciali, ma gran parte del mondo del lavoro italiano, dove la partecipazione sindacale è in costante diminuzione e il rapporto tra delegati e lavoratori è diventato più fragile.

Eppure la storia della Cogne racconta altro.

Racconta una fabbrica che ha attraversato guerre, crisi dell'acciaio, privatizzazioni, passaggi societari, cassa integrazione e rilanci industriali. Ogni volta il confronto sindacale è stato duro, a volte aspro, ma sempre centrale. Non perché il conflitto fosse un valore in sé, ma perché rappresentava uno strumento di equilibrio tra interessi inevitabilmente diversi.

Oggi quell'equilibrio sembra essersi incrinato.

La direzione dovrà interrogarsi sul significato politico della disdetta dell'accordo. I sindacati, invece, dovranno chiedersi perché una mobilitazione tanto attesa abbia coinvolto soltanto una parte limitata dei lavoratori.

Respirano, finalmente.

Adesso, però, bisogna dimostrare di avere anche voce.

Perché il rischio più grande non è uno sciopero con duecento persone. È una fabbrica dove la maggioranza preferisce osservare dalla finestra, convinta che qualcun altro difenderà anche i suoi diritti. La storia insegna che, quando accade questo, a vincere non è mai il dialogo. Vince soltanto l'indifferenza.

A mio avviso questo è un tema che va oltre la vertenza. La partecipazione di circa 200 lavoratori non è solo un dato numerico: è il sintomo di una trasformazione culturale del lavoro. Un tempo la Cogne era un luogo in cui il sindacato orientava il dibattito interno; oggi molti operai sembrano vivere il rapporto con l'azienda in modo più individuale che collettivo. Ed è forse questo il vero fatto politico emerso da questa giornata di sciopero.

Respirano...

La Cogne Acciai Speciali changeait de visage, le marché de l'acier devenait toujours plus concurrentiel, les exigences de flexibilité augmentaient, les horaires et l'organisation du travail évoluaient, tandis que le syndicat semblait avoir perdu cette capacité de confrontation qui, qu'on l'apprécie ou non, constitue sa raison d'être. Le dialogue est une vertu. Le silence, beaucoup moins.

Puis est arrivée la dénonciation de l'accord syndical d'entreprise.

Et ce seul geste de la direction a suffi à réveiller un monde qui semblait assoupi depuis bien trop longtemps.

Enfin, ils respirent.

Ce n'est pas une critique de la grève. Bien au contraire. C'est probablement la nouvelle la plus importante de ces dernières années au sein de la principale industrie valdôtaine. Car cela signifie que quelqu'un a décidé de rappeler quel est le rôle d'une organisation syndicale : négocier, débattre, mais aussi s'opposer lorsqu'elle estime que certaines limites ont été franchies.

Le problème, c'est que ce réveil survient après un sommeil particulièrement long.

Beaucoup trop long.

Pendant des années, l'atmosphère à l'intérieur de l'usine a semblé comme étouffée. Des assemblées de moins en moins suivies, des manifestations pratiquement inexistantes, un conflit social réduit à son niveau historique le plus bas. Une paix sociale que certains ont qualifiée de maturité et que d'autres, plus malicieusement, ont appelée résignation.

La décision de l'entreprise de dénoncer unilatéralement l'accord a rompu cet équilibre. Non seulement sur le plan contractuel, mais surtout sur le plan symbolique. Car les accords d'entreprise ne sont pas de simples feuilles de papier : ils sont le fruit de longues années de médiation, de conquêtes réciproques et d'un équilibre entre les exigences de la production et les droits des travailleurs.

Lorsqu'un de ces piliers est supprimé, c'est inévitablement la confiance qui vacille.

La grève était donc inévitable.

Ce qui l'était moins, c'est le nombre de ceux qui ont choisi d'y participer.

Un peu plus de deux cents travailleurs se sont rassemblés devant la direction de la Cogne Acciai Speciali. Un piquet de grève digne, sans aucun doute. Mais difficilement qualifiable de marée humaine pour une usine qui emploie plus d'un millier de salariés.

Et c'est précisément là que surgit la véritable question.

Où étaient les autres ?

La réponse n'est pas simple et il serait injuste de parler seulement de désintérêt. Certains craignent des représailles, d'autres ne partagent pas les modalités de la mobilisation, d'autres encore pensent qu'une solution négociée reste possible, tandis que certains ont tout simplement perdu l'habitude de faire grève. Car même le conflit social, lorsqu'il n'est plus exercé pendant des années, finit par s'atrophier.

C'est bien là le véritable risque.

Un syndicat qui ne fait grève que lorsqu'il est directement touché risque d'apparaître davantage réactif que force de proposition. Il défend ce qu'il perd, mais peine à conquérir de nouveaux droits. Une dynamique qui ne concerne pas seulement la Cogne Acciai Speciali, mais une grande partie du monde du travail italien, où la participation syndicale ne cesse de diminuer et où le lien entre les représentants syndicaux et les salariés devient de plus en plus fragile.

Pourtant, l'histoire de la Cogne raconte tout autre chose.

Elle raconte l'histoire d'une usine qui a traversé les guerres, les crises de la sidérurgie, les privatisations, les changements d'actionnariat, le chômage partiel et les relances industrielles. À chaque étape, le dialogue social a été difficile, parfois même âpre, mais toujours central. Non pas parce que le conflit constituait une valeur en soi, mais parce qu'il représentait un instrument d'équilibre entre des intérêts inévitablement divergents.

Aujourd'hui, cet équilibre semble s'être fissuré.

La direction devra s'interroger sur la portée politique de la dénonciation de cet accord. Les syndicats, eux, devront se demander pourquoi une mobilisation pourtant très attendue n'a réuni qu'une partie limitée des travailleurs.

Enfin, ils respirent.

Mais désormais, il leur faudra aussi démontrer qu'ils ont encore une voix.

Car le plus grand danger n'est pas une grève suivie par deux cents personnes. Le plus grand danger, c'est une usine où la majorité préfère regarder par la fenêtre, convaincue que d'autres défendront aussi ses droits. L'histoire nous enseigne que, dans une telle situation, ce n'est jamais le dialogue qui l'emporte.

C'est seulement l'indifférence.

À mes yeux, cette affaire dépasse largement le cadre du conflit actuel. La participation d'environ deux cents travailleurs n'est pas qu'un simple chiffre : elle est le symptôme d'une profonde transformation de la culture du travail. Autrefois, la Cogne était un lieu où le syndicat orientait le débat interne ; aujourd'hui, beaucoup d'ouvriers semblent vivre leur relation avec l'entreprise de manière plus individuelle que collective. C'est peut-être là le véritable fait politique révélé par cette journée de grève.