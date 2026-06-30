L’appel d’un lecteur

C’è una cosa che spesso, nel dibattito pubblico, passa sotto traccia: le lettere dei lettori. Quelle non filtrate dai comunicati, non levigate dalla politica, non addomesticate dalle segreterie. A volte sono uno sfogo, altre un’esagerazione, altre ancora una sintesi brutale di un malessere diffuso. Ma vale sempre la pena leggerle.

Dopo l’editoriale sull’assestamento di bilancio, uno di questi lettori ha scritto parole che colpiscono per la loro durezza e, soprattutto, per la loro insistenza su un punto: la distanza crescente tra fiscalità e consenso sociale.

Nel suo messaggio mette insieme diversi elementi: la perdita di alcune agevolazioni storiche, il peso di imposte ormai diventate familiari solo nelle sigle – IMU, TARI, IRAP – e l’aggiunta di ulteriori voci, fino a citare anche gli “oneri di sistema” in ambito energetico. Il quadro che ne esce è quello di una stratificazione fiscale percepita come opaca, più che come strumento di equità o sviluppo.

Al di là della precisione tecnica di ogni singolo tributo – che meriterebbe analisi separate e distinte – il punto politico che emerge è un altro: la sensazione di un accumulo senza visione. Non solo quanto si paga, ma perché lo si paga e soprattutto cosa ritorna in termini di diritti, servizi, prospettive.

Il lettore pone poi una domanda che pesa più di tutte: cosa si sta lasciando alle generazioni più giovani? È una domanda che in Valle d’Aosta, territorio che ha costruito la propria identità sul concetto di autonomia, non può essere liquidata come retorica.

Qui entra in gioco un nodo che torna spesso ma raramente viene affrontato fino in fondo: l’autonomia non è solo capacità di gestire risorse, ma anche responsabilità di costruire un patto fiscale comprensibile e percepito come legittimo. Se questo patto si incrina, l’autonomia rischia di diventare un contenitore amministrativo senza anima politica.

Il richiamo finale del lettore a Émile Chanoux non è casuale. Chanoux non è solo un nome evocativo: è il simbolo di un’autonomia pensata come partecipazione, responsabilità diffusa, equilibrio tra potere e comunità. E proprio per questo il riferimento suona come una provocazione: siamo ancora dentro quella visione, oppure ne abbiamo conservato solo il linguaggio?

La questione, allora, non è se le imposte siano giuste o sbagliate in astratto. È se esista ancora una narrazione pubblica capace di spiegare il senso delle scelte fiscali. Perché quando il linguaggio si riduce a sigle e tecnicismi, e quando il cittadino percepisce solo prelievo senza direzione, il problema non è più contabile: diventa politico.

L’appello del lettore, in fondo, non è contro le tasse. È contro la sensazione che il patto tra comunità e istituzioni si stia indebolendo, senza che nessuno lo dica apertamente. E questo, per una regione che ha fatto dell’autonomia la propria bandiera, è forse il punto più scomodo di tutti.

L’appello di un lettore

Il y a quelque chose qui, dans le débat public, passe souvent au second plan : les lettres des lecteurs. Celles qui ne sont pas filtrées par les communiqués, qui ne sont pas lissées par la politique, ni domestiquées par les appareils. Parfois, ce sont des coups de colère, parfois des exagérations, parfois aussi une synthèse brute d’un malaise diffus. Mais elles méritent toujours d’être lues.

Après l’éditorial consacré à l’ajustement budgétaire, l’un de ces lecteurs a écrit des mots qui frappent par leur dureté et, surtout, par leur insistance sur un point : le décalage croissant entre fiscalité et consentement social.

Dans son message, il met ensemble plusieurs éléments : la suppression de certaines exonérations historiques, le poids de taxes devenues familières seulement par leurs sigles – IMU, TARI, IRAP – et l’ajout d’autres prélèvements, jusqu’à évoquer les « charges de système » dans le domaine de l’énergie. Il en ressort une impression d’empilement fiscal perçu comme opaque, plus que comme un outil d’équité ou de développement.

Au-delà de la précision technique de chaque impôt – qui mériterait une analyse séparée – le point politique qui émerge est ailleurs : le sentiment d’une accumulation sans vision. Non seulement combien on paie, mais pourquoi on paie, et surtout ce qui revient en termes de droits, de services, de perspectives.

Le lecteur pose ensuite une question qui pèse plus que toutes les autres : qu’est-ce qui est transmis aux jeunes générations ? Une question qui, en Vallée d’Aoste, territoire ayant construit une partie de son identité sur le concept d’autonomie, ne peut pas être balayée comme une simple formule rhétorique.

Ici apparaît un nœud récurrent mais rarement affronté jusqu’au bout : l’autonomie ne se limite pas à la gestion des ressources, elle implique aussi la responsabilité de construire un pacte fiscal compréhensible et perçu comme légitime. Si ce pacte se fissure, l’autonomie risque de devenir un simple contenant administratif sans souffle politique.

L’appel final du lecteur à Émile Chanoux n’est pas anodin. Chanoux n’est pas seulement une figure symbolique : il incarne une autonomie pensée comme participation, responsabilité partagée, équilibre entre pouvoir et communauté. Et à ce titre, la référence agit comme une provocation : sommes-nous encore dans cette vision, ou n’en avons-nous conservé que le vocabulaire ?

La question, au fond, n’est pas de savoir si les impôts sont justes ou injustes en soi. Elle est de savoir s’il existe encore un récit public capable d’expliquer le sens des choix fiscaux. Car lorsque le langage se réduit à des sigles et à du technicisme, et que le citoyen ne perçoit plus qu’un prélèvement sans direction, le problème n’est plus comptable : il devient politique.

L’appel de ce lecteur n’est pas contre l’impôt. Il est contre le sentiment que le pacte entre la communauté et les institutions s’affaiblit, sans que personne ne le dise clairement. Et pour une région qui a fait de l’autonomie son drapeau, c’est peut-être là le point le plus inconfortable de tous.