La droite qui se perd elle-même

La bocciatura dell'emendamento chiave sulla riforma elettorale, con oltre 30 voti mancati alla maggioranza, segna una battuta d'arresto che pesa ben oltre il risultato parlamentare. È il segnale di una destra che mostra limiti nella capacità di governare, di programmare e perfino di tenere unita la propria coalizione.

Ci sono giorni in cui un voto vale molto più del suo risultato. Perché racconta una verità che fino al giorno prima era stata nascosta sotto il peso della propaganda. La bocciatura dell'emendamento considerato essenziale per la riforma elettorale è uno di quei giorni.

Non è soltanto una sconfitta parlamentare. È il momento in cui il mito dell'infallibilità della destra di governo si incrina davanti alla realtà dei numeri. Oltre 30 voti mancati non sono una casualità. Sono una sfiducia silenziosa, un dissenso che non ha bisogno di conferenze stampa per manifestarsi. Basta il tabellone dell'Aula.

Per quasi quattro anni Giorgia Meloni ha costruito la propria forza politica su un messaggio semplice: noi siamo quelli che sanno decidere, quelli che mantengono la parola, quelli che, a differenza degli altri, non litigano e governano con autorevolezza. Era una promessa potente. Oggi quella promessa appare sempre più fragile.

Perché governare non significa soltanto vincere le elezioni. Governare significa trasformare un consenso popolare in un progetto politico coerente. Significa tenere insieme anime diverse, costruire sintesi, prevenire le fratture, convincere prima ancora che comandare.

Ed è proprio qui che questa destra sta mostrando tutta la propria debolezza.

Da mesi il Governo sembra vivere di una comunicazione permanente. Ogni provvedimento viene presentato come storico, ogni scelta come decisiva, ogni critica come un attacco ideologico. Ma quando la politica diventa esclusivamente narrazione, prima o poi arriva il momento della verifica. E la verifica si chiama Parlamento.

La riforma elettorale avrebbe dovuto essere una dimostrazione di forza. Si è trasformata in una clamorosa dimostrazione di debolezza. Perché una maggioranza che perde decine di voti su un provvedimento che considera fondamentale certifica una sola cosa: non controlla più fino in fondo la propria direzione politica.

Il paradosso è evidente. La destra che accusava i governi precedenti di essere divisi oggi inciampa sulle stesse contraddizioni. La destra che prometteva efficienza oggi fatica a costruire consenso persino tra i propri parlamentari. La destra che rivendicava competenza e concretezza rischia di restare prigioniera della propria immagine, incapace di trasformare gli annunci in riforme solide.

È una questione di metodo, ma soprattutto di visione.

In questi anni il Governo ha spesso privilegiato lo scontro rispetto al dialogo, l'identità rispetto al progetto, la ricerca del consenso immediato rispetto alla costruzione di politiche durature. È una strategia che può funzionare in campagna elettorale. Molto meno quando bisogna amministrare un Paese complesso come l'Italia.

Le grandi riforme non si realizzano con gli slogan. Si costruiscono con il confronto, con la competenza, con la pazienza e con la capacità di ascoltare anche chi non la pensa allo stesso modo. Quando tutto questo manca, resta soltanto il rumore della propaganda.

Il voto sulla riforma elettorale è allora molto più di un episodio parlamentare. È il sintomo di un esecutivo che sta consumando il proprio capitale politico senza riuscire a costruire un'autentica prospettiva di governo. Le divisioni interne crescono, la fiducia reciproca si assottiglia e la distanza tra il racconto e la realtà diventa ogni giorno più difficile da nascondere.

Naturalmente nessun governo è invincibile e nessuna maggioranza è eterna. La differenza sta nella capacità di riconoscere i propri limiti e di correggere la rotta. Continuare invece a sostenere che tutto vada bene, mentre il Parlamento certifica il contrario, significa confondere la comunicazione con la politica.

Ed è forse questa la vera sconfitta della destra italiana. Non aver perso un voto. Aver perso quella credibilità che nasce quando le parole coincidono con i fatti.

Perché la politica, alla fine, è spietata. Può perdonare un errore, persino una sconfitta. Ma non perdona chi scambia la propaganda per il governo del Paese.

La destra che perde se stessa

Le rejet de l'amendement clé sur la réforme électorale, avec plus de 30 voix manquantes au sein de la majorité, constitue un revers dont la portée dépasse largement le simple résultat parlementaire. Il révèle les limites d'une droite qui peine à gouverner, à construire une véritable vision politique et même à maintenir l'unité de sa propre coalition.

Il est des journées où un vote vaut bien davantage que son résultat. Parce qu'il révèle une vérité que la communication politique avait jusqu'alors réussi à masquer. Le rejet de l'amendement considéré comme essentiel à la réforme électorale est de celles-là.

Il ne s'agit pas seulement d'une défaite parlementaire. C'est le moment où le mythe de l'infaillibilité de la droite au pouvoir se heurte à la réalité des chiffres. Plus de 30 voix manquantes ne relèvent pas du hasard. Elles traduisent une défiance silencieuse, un désaccord qui n'a nul besoin de conférences de presse pour s'exprimer. Le tableau des votes de l'hémicycle suffit à lui seul.

Depuis près de quatre ans, Giorgia Meloni a bâti sa force politique sur une idée simple : celle d'une droite capable de décider, de tenir ses engagements, de gouverner avec discipline et autorité, à la différence de ses adversaires. Une promesse forte. Aujourd'hui, cette promesse paraît de plus en plus fragile.

Car gouverner ne consiste pas seulement à remporter des élections. Gouverner, c'est transformer un soutien populaire en un projet politique cohérent. C'est rassembler des sensibilités différentes, construire des compromis, prévenir les fractures et convaincre avant de vouloir imposer.

C'est précisément sur ce terrain que cette droite révèle aujourd'hui toutes ses faiblesses.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement semble vivre dans une communication permanente. Chaque mesure est présentée comme historique, chaque décision comme décisive, chaque critique comme une attaque idéologique. Mais lorsque la politique se réduit à un récit, vient inévitablement l'heure de vérité. Et cette vérité s'appelle le Parlement.

La réforme électorale devait démontrer la solidité de la majorité. Elle est devenue au contraire le symbole éclatant de sa fragilité. Lorsqu'une coalition perd des dizaines de voix sur un texte qu'elle juge fondamental, une seule conclusion s'impose : elle ne maîtrise plus pleinement sa propre direction politique.

Le paradoxe est frappant. La droite qui reprochait aux gouvernements précédents leurs divisions se retrouve aujourd'hui confrontée aux mêmes contradictions. Celle qui promettait efficacité et stabilité peine désormais à convaincre jusqu'à ses propres parlementaires. Celle qui revendiquait compétence et pragmatisme risque de rester prisonnière de sa propre image, incapable de transformer ses annonces en réformes solides.

Il ne s'agit pas seulement d'une question de méthode. Il s'agit avant tout d'un manque de vision.

Ces dernières années, le gouvernement a trop souvent privilégié l'affrontement au dialogue, l'affirmation identitaire au projet politique, la recherche du consensus immédiat à la construction de politiques durables. Une stratégie qui peut s'avérer efficace en campagne électorale, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'administrer un pays aussi complexe que l'Italie.

Les grandes réformes ne se construisent pas à coups de slogans. Elles exigent du dialogue, de la compétence, de la patience et la capacité d'écouter également ceux qui pensent autrement. Lorsque ces qualités font défaut, il ne reste que le bruit de la propagande.

Le vote sur la réforme électorale dépasse donc largement le simple épisode parlementaire. Il constitue le symptôme d'un exécutif qui consume progressivement son capital politique sans parvenir à bâtir une véritable perspective de gouvernement. Les divisions internes s'accentuent, la confiance s'effrite et l'écart entre le discours officiel et la réalité devient chaque jour plus difficile à dissimuler.

Aucun gouvernement n'est invincible et aucune majorité n'est éternelle. Toute la différence réside dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à corriger sa trajectoire. Continuer à prétendre que tout va bien alors que le Parlement démontre le contraire revient à confondre communication politique et exercice du pouvoir.

C'est peut-être là la véritable défaite de la droite italienne. Non pas d'avoir perdu un vote, mais d'avoir perdu cette crédibilité qui naît lorsque les actes rejoignent enfin les paroles.

Car la politique est, au fond, implacable. Elle peut pardonner une erreur, parfois même une défaite. Mais elle ne pardonne jamais à ceux qui confondent la propagande avec l'art de gouverner.