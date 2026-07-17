Missions & voyages

Il confine sottile tra rappresentanza e trasparenza

La Valle d’Aosta, per la sua storia, la sua identità francofona e la sua autonomia, ha sempre avuto una vocazione naturale al dialogo internazionale. Partecipare a organismi come l’Assemblée parlementaire de la Francophonie può rappresentare un’opportunità importante per far conoscere il nostro territorio, costruire relazioni e difendere una specificità culturale che non è soltanto un patrimonio del passato, ma uno strumento politico per il presente e il futuro.

Ma proprio perché questi appuntamenti hanno un valore istituzionale, è necessario che una missione internazionale non si limiti a essere raccontata attraverso una fotografia, una presenza in sala o una nota di comunicazione. Una delegazione pubblica non viaggia a titolo personale: rappresenta una comunità, un’istituzione e, inevitabilmente, anche i cittadini che ne sostengono i costi.

Il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi ha comunicato all’Aula la partecipazione di una delegazione valdostana alla 51ª Assemblea parlamentare della Francofonia, svoltasi a Yaoundé, in Camerun, dal 7 al 12 luglio. Ne facevano parte i consiglieri Clotilde Forcellati, Jean-Pierre Guichardaz, Aurelio Marguerettaz e Pierluigi Marquis, espressione sia della maggioranza sia dell’opposizione. Parallelamente, i giovani valdostani Martina Condurro ed Elia Perruquet hanno partecipato alla 11ª edizione del Parlamento francofono dei giovani.

Tutto positivo. Anzi, sulla carta, un’iniziativa coerente con il ruolo della Valle d’Aosta nello spazio francofono. Peccato però che, al di là dell’elenco dei partecipanti e del tema generale della sessione – il multilateralismo e la sovranità degli Stati – resti una domanda fondamentale: che cosa è stato fatto concretamente?

Quali interventi hanno portato i rappresentanti valdostani? Quali proposte sono state avanzate? Quale contributo specifico ha offerto la Valle d’Aosta al dibattito internazionale? Sono stati sottoscritti impegni, avviate collaborazioni, aperti nuovi percorsi di cooperazione? Ci sono ricadute concrete per la Petite Patrie, per le nostre scuole, per i giovani, per la promozione della lingua francese e della nostra autonomia?

Perché il problema non è andare a Yaoundé. Il problema è tornare da Yaoundé e spiegare ai valdostani perché quella presenza era importante.

Una missione istituzionale dovrebbe avere un prima e un dopo: prima un mandato chiaro, con obiettivi dichiarati; dopo una restituzione pubblica, con risultati, contatti avviati e prospettive future. Altrimenti il rischio è che il confine tra missione e gita diventi troppo sottile.

Naturalmente nessuno mette in discussione il valore del confronto internazionale. Sarebbe miope pensare che la politica si debba occupare soltanto delle questioni quotidiane. Le autonomie, soprattutto quelle con una forte identità linguistica e culturale, vivono anche di relazioni esterne. Ma proprio per questo bisogna essere ancora più rigorosi: più è importante il ruolo che si ricopre, più deve essere trasparente il modo in cui lo si esercita.

Resta poi il tema dei costi. Quanto è costata complessivamente questa trasferta? Quali spese sono state sostenute per voli, soggiorni, trasferimenti e partecipazione ai lavori? Quale quota è stata coperta dall’organizzazione internazionale e quale dal Consiglio Valle? Sono domande normali, non sospetti. La trasparenza non è un atto di sfiducia verso le istituzioni, ma un dovere nei confronti dei cittadini.

Perché quando un consigliere regionale parte per un incontro internazionale, il cittadino non deve avere l’impressione che la politica abbia semplicemente cambiato panorama: dalle aule del Consiglio Valle alle sale conferenze del mondo. Deve sapere che dietro quella trasferta c’è un interesse pubblico, non soltanto un programma ricco di strette di mano e fotografie ufficiali.

In fondo, una missione non si misura dai chilometri percorsi, ma dai risultati prodotti. Anche perché, se alla fine del viaggio l’unica cosa che resta è il ricordo di essere stati in Camerun, allora il rischio è che qualcuno possa pensare che più che una missione sia stata una gita con delegazione al seguito.

La Valle d’Aosta ha una voce da portare nel mondo. Ma quella voce deve essere raccontata ai valdostani quando torna a casa.

Missioni & gite

La frontière ténue entre représentation et transparence

Par son histoire, son identité francophone et son statut d’autonomie, la Vallée d’Aoste a toujours eu une vocation naturelle au dialogue international. Participer à des instances comme l’Assemblée parlementaire de la Francophonie peut constituer une opportunité importante pour faire connaître notre territoire, construire des relations et défendre une spécificité culturelle qui n’est pas seulement un héritage du passé, mais aussi un outil politique pour le présent et l’avenir.

Mais précisément parce que ces rendez-vous revêtent une dimension institutionnelle, il est nécessaire qu’une mission internationale ne se limite pas à une photographie officielle, à une présence dans une salle de conférence ou à un simple communiqué de presse. Une délégation publique ne voyage pas à titre personnel : elle représente une communauté, une institution et, inévitablement, les citoyens qui en assument les coûts.

Le président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, a informé l’Assemblée de la participation d’une délégation valdôtaine à la 51ᵉ Assemblée parlementaire de la Francophonie, organisée à Yaoundé, au Cameroun, du 7 au 12 juillet. Elle était composée des conseillers Clotilde Forcellati, Jean-Pierre Guichardaz, Aurelio Marguerettaz et Pierluigi Marquis, représentants à la fois de la majorité et de l’opposition. Parallèlement, les jeunes valdôtains Martina Condurro et Elia Perruquet ont participé à la 11ᵉ édition du Parlement francophone des jeunes.

Sur le papier, rien à redire. Bien au contraire, cette initiative apparaît cohérente avec la place particulière de la Vallée d’Aoste dans l’espace francophone. Pourtant, au-delà de la liste des participants et du thème général des travaux – le multilatéralisme et la souveraineté des États –, une question essentielle demeure : qu’a-t-il été concrètement fait ?

Quelles interventions les représentants valdôtains ont-ils apportées ? Quelles propositions ont-ils avancées ? Quelle contribution spécifique la Vallée d’Aoste a-t-elle offerte au débat international ? Des engagements ont-ils été pris ? Des collaborations ont-elles été lancées ? De nouvelles perspectives de coopération ont-elles été ouvertes ? Existe-t-il des retombées concrètes pour la Petite Patrie, pour nos écoles, pour nos jeunes, pour la promotion de la langue française et pour la défense de notre autonomie ?

Car le véritable problème n’est pas de se rendre à Yaoundé. Le véritable enjeu est de revenir de Yaoundé et d’expliquer aux Valdôtains pourquoi cette présence était nécessaire et ce qu’elle a permis d’obtenir.

Une mission institutionnelle devrait comporter un avant et un après : avant, un mandat clair avec des objectifs précis ; après, une restitution publique avec des résultats, des contacts établis et des perspectives pour l’avenir. Sans cela, le risque est de voir la frontière entre une mission officielle et un simple voyage devenir dangereusement floue.

Personne ne remet en cause l’importance des échanges internationaux. Il serait réducteur de penser que la politique doit se limiter aux seules urgences quotidiennes. Les autonomies, surtout celles qui possèdent une identité linguistique et culturelle forte, se construisent aussi à travers leurs relations extérieures. Mais c’est justement pour cette raison qu’un niveau d’exigence plus élevé est nécessaire : plus la fonction exercée est importante, plus la manière de l’exercer doit être transparente.

Reste également la question des coûts. Quel a été le coût global de ce déplacement ? Quelles dépenses ont été engagées pour les vols, les hébergements, les déplacements sur place et la participation aux travaux ? Quelle part a été prise en charge par l’organisation internationale et quelle part par le Conseil de la Vallée ? Ce sont des questions légitimes, pas des soupçons. La transparence n’est pas un acte de défiance envers les institutions, mais un devoir envers les citoyens.

Car lorsqu’un conseiller régional participe à une rencontre internationale, le citoyen ne doit pas avoir le sentiment que la politique a simplement changé de décor : des bancs du Conseil de la Vallée aux salles de conférence du monde entier. Il doit savoir que derrière ce déplacement existe un intérêt public, et non seulement un programme rythmé par les poignées de main, les discours officiels et les photographies souvenirs.

Au fond, une mission ne se mesure pas au nombre de kilomètres parcourus, mais aux résultats obtenus. Car si, au terme du voyage, le seul souvenir qui demeure est celui d’avoir été au Cameroun, alors certains pourraient légitimement se demander si l’on était face à une véritable mission institutionnelle ou plutôt à un voyage avec délégation.

La Vallée d’Aoste a une voix à faire entendre dans le monde. Mais cette voix doit aussi être expliquée aux Valdôtains lorsqu’elle revient au pays.