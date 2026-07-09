Rinnovata la collaborazione tra SEA Aeroporti e il Forte di Bard

L'estate di Milano Malpensa parla il linguaggio della grande fotografia internazionale grazie alla rinnovata collaborazione tra SEA Aeroporti e il Forte di Bard. Martedì 7 luglio 2026 è stata inaugurata la mostra "Magnum America", un prestigioso progetto espositivo prodotto dal Forte di Bard e da Magnum Photos Paris con la cura di Andrea Holzherr. Dopo il grande successo registrato al Forte di Bard nel corso dello scorso inverno, arriva a Milano Malpensa questo affascinante percorso visivo, ispirato all'omonimo volume pubblicato da Thames & Hudson nel 2024.

L'esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 4 ottobre 2026 presso lo spazio Art Hub situato al mezzanino Food Court del Terminal 1, racconta gli Stati Uniti attraverso oltre settant'anni di fotografia. Il percorso restituisce un ritratto complesso e affascinante del Paese, toccando la promessa del sogno americano, i grandi cambiamenti sociali, le profonde contraddizioni e le battaglie per i diritti civili. L'obiettivo dei fotografi esplora la quotidianità delle metropoli e delle province, spingendosi fino ai grandi momenti della storia contemporanea. Fin dalla sua nascita nel 1947, Magnum Photos ha infatti eletto l'America a principale scenario della propria ricerca visiva. Le immagini dei suoi celebri autori, divenute nel tempo vere e proprie icone, hanno documentato epoche e trasformazioni, costruendo un racconto che continua ancora oggi a interrogare il presente e il futuro degli Stati Uniti.

L'inaugurazione della mostra, svoltasi alla presenza di Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano, e della Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery, ha rappresentato anche l'occasione ideale per celebrare il rinnovo dell'accordo di collaborazione tra le due realtà. Si consolida così una partnership che negli ultimi anni ha consentito di portare negli spazi di Milano Malpensa importanti progetti espositivi di respiro internazionale, confermando la volontà condivisa di promuovere la cultura fotografica anche in un luogo di transito e trasformando il viaggio in un'esperienza capace di sorprendere e ispirare.

A margine dell'evento, la presidente Ornella Badery ha espresso grande soddisfazione per il proseguimento di questo cammino comune, dichiarando che l'intesa con SEA permette di promuovere la fotografia di alta qualità e l'arte all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa. L'iniziativa ha il merito di trasformare il transito dei passeggeri in una vera esperienza culturale, convertendo la straordinaria vetrina internazionale dello scalo milanese in un'importante opportunità di promozione e visibilità per i progetti culturali del Forte di Bard.