BCC Valdostana rafforza la propria presenza a Courmayeur

La BCC Valdostana continua a investire nella vicinanza e nel servizio alla comunità, ampliando gli orari di apertura della filiale di Courmayeur, così come fatto nei mesi scorsi per altre località.

Un'iniziativa che conferma il forte radicamento dell’istituto sul territorio e la volontà di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e delle imprese locali.

La filiale offrirà un servizio più ampio e continuativo. Nello specifico: dal 15 luglio al 15 settembre 2026 sarà aperta tutti i giorni per operazioni bancarie e di consulenza. Stesso servizio sarà operativo dal 15 dicembre al 31 marzo di ogni anno.

Gli orari della filiale saranno i seguenti: dalle ore 8.20 alle 13.20 e dalle ore 14.30 alle 16.30.

“Questo potenziamento rientra nella strategia di rilancio che la BCC Valdostana sta portando avanti sul territorio, al fine di supportare il tessuto economico e sociale del territorio, garantendo un servizio bancario più accessibile, specialmente nei periodi di maggiore affluenza turistica e di attività economica” _commentano il presidente BCCV, Davide Adolfo Ferré e il Direttore generale, Fabio Bolzoni.