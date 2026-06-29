Capitale Rurale Italiana 2026: candidature aperte fino al 12 luglio

C’è tempo fino al 12 luglio per presentare la candidatura all’edizione 2026 della Capitale Rurale Italiana, il progetto promosso da Feries, società leader in Italia per la ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it.

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare e premiare il comune italiano con meno di 15.000 abitanti che investe in un modello di turismo basato sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’accoglienza diffusa.

Forte dei risultati ottenuti nelle edizioni precedenti, Feries prosegue nel suo impegno a raccontare e sostenere l’Italia meno conosciuta, promuovendo una rete virtuosa di amministrazioni e territori che investono in uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente, delle tradizioni locali e delle persone.

«Ogni comune custodisce un patrimonio unico di storie, competenze e identità. Con il progetto Capitale Rurale Italiana vogliamo dare visibilità a quei territori che scelgono di investire nel proprio potenziale, sviluppando modelli di turismo autentici, inclusivi e profondamente connessi alle comunità locali, spesso lontani dai circuiti turistici tradizionali» commenta Fabrizio Begossi, Amministratore Delegato di Feries.

Tra tutte le proposte pervenute, un team di esperti di Feries individuerà una shortlist di comuni finalisti. A decretare il vincitore sarà infine la community dei viaggiatori, chiamata a esprimersi attraverso una votazione online.

Il progetto ha già premiato due realtà emblematiche dell’Italia dei territori: Pescasseroli, suggestivo borgo montano in provincia dell’Aquila, vincitore dell’edizione 2024, e Rotonda, borgo lucano nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, insignito del titolo nel 2025 dal Ministro del Turismo a margine degli Stati Generali del Turismo dei Territori, il forum annuale promosso da Feries e dedicato al turismo rurale, diffuso ed esperienziale. Anche nel 2026 l’appuntamento che chiama a raccolta istituzioni, operatori del settore e mondo accademico farà da cornice all’annuncio della nuova Capitale Rurale Italiana, a conferma del forte legame del progetto con il confronto strategico sui temi dello sviluppo locale e della valorizzazione dei territori italiani.

Tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di candidatura sono disponibili su https://www.feries.it/capitale-rurale-italiana-enti/